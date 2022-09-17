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    • 17.09.2022 17:13
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    Başkan Erdoğan herkesin konuştuğu o fotoğrafın hikayesini anlattı: Güzel bir anı oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde liderlerle bir araya geldiği fotoğraf çok konuşuldu. Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada fotoğrafın hikayesini anlattı. Erdoğan, "Güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    O fotoğrafın hikayesini anlattı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında liderlerlebir araya geldi

    Başkan Erdoğan'ın oluşturulan sohbet ortamında baş köşede olması ve içinde Putin'in de bulunduğu liderlerin pür dikkat onu dinlemesi dünyada gündem oldu.

    Fotoğraf karesi uluslararası arenada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    ERDOĞAN FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI: GÜZEL BİR ANI OLDU
    Başkan Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada fotoğrafın hikayesini anlattı.

    Erdoğan, "Güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

    İşte fotoğrafa ilişkin sorulan sorular ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı;

    SORU: (AHMET HAKAN COŞKUN) Zirvede bir fotoğraf çıktı ortaya. Türkiye bu fotoğraf karesini konuşuyor. Fotoğraftan gördüğümüz, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, diğer liderler de dinliyorlar. Hepsine birden hitap eder gibi bir haliniz vardı orada. Nasıl oluştu o kare ve ne anlatıyordunuz o anda?
    İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça'ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu.

        SORU: (ŞEBNEM BURSALI) O kare üzerine "Masa böyle kurulur" ya da "Diğer masadakiler dağılabilir" şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı.

        Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil… (gülüşmeler)

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