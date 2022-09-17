Başkan Erdoğan herkesin konuştuğu o fotoğrafın hikayesini anlattı: Güzel bir anı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında liderlerlebir araya geldi
Başkan Erdoğan'ın oluşturulan sohbet ortamında baş köşede olması ve içinde Putin'in de bulunduğu liderlerin pür dikkat onu dinlemesi dünyada gündem oldu.
Fotoğraf karesi uluslararası arenada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
ERDOĞAN FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI: GÜZEL BİR ANI OLDU
Başkan Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada fotoğrafın hikayesini anlattı.
Erdoğan, "Güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.
İşte fotoğrafa ilişkin sorulan sorular ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı;
SORU: (AHMET HAKAN COŞKUN) Zirvede bir fotoğraf çıktı ortaya. Türkiye bu fotoğraf karesini konuşuyor. Fotoğraftan gördüğümüz, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, diğer liderler de dinliyorlar. Hepsine birden hitap eder gibi bir haliniz vardı orada. Nasıl oluştu o kare ve ne anlatıyordunuz o anda?
İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça'ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu.