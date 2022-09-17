Yunanistan sırtını sıvazlayan Batılı ülkelerin gazıyla Ege'de Türkiye'ye yönelik tahrik dolu hareketlerine devam ediyor.
TÜRK BALIKÇIYI YİNE TACİZ ETTİLER
Daha önce Yunan tacizine maruz kalan Türk balıkçı İlker Özdemir Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda avlananırken yine Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.
Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunan Zürafa kayalıkları bölgesinde avlanmak için denize açılan Özdemir ve ekibi, bir süre sonra kendilerine doğru yaklaşan botu fark etti.