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    • 17.09.2022 15:39
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    • 17.09.2022 15:54
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    Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz! Balıkçı geri adım atmadı: Ne olursa olsun avlanacağız

    Yunanistan Ege'deki tahriklerine devam ediyor. Daha önce taciz ettkikleri Türk balıkçı İlker Özdemir'in teknesi yine Yunan unsurları tarafından tacize uğradı. O anları kayda alan İlker Özdemir, "Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız." ifadelerini kullandı.

    Türk balıkçı teknesine taciz!

    Yunanistan sırtını sıvazlayan Batılı ülkelerin gazıyla Ege'de Türkiye'ye yönelik tahrik dolu hareketlerine devam ediyor.

    Yunan'a posta koyan balıkçı

    TÜRK BALIKÇIYI YİNE TACİZ ETTİLER
    Daha önce Yunan tacizine maruz kalan Türk balıkçı İlker Özdemir Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda avlananırken yine Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.

    Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunan Zürafa kayalıkları bölgesinde avlanmak için denize açılan Özdemir ve ekibi, bir süre sonra kendilerine doğru yaklaşan botu fark etti.

    Bottakilerin Yunan Sahil Güvenlik ekibi olduğunu gören İlker Özdemir, rotasını bozmadan ilerlemeyi sürdürdü.

    Ekiplerin Özdemir'e ait teknenin çevresinde hızla turlaması, tekne personeli tarafından görüntülendi.

        Yunan botundakiler, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

        İlker Özdemir, şubat ayında yaşadığı taciz olayının ardından yeniden başından geçen benzer anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin Türk balıkçılara karşı tacizden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

        "ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN AVLANACAĞIZ"
        "Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Zürafa kayalıklarına 4 mil uzaklıktayız. Semadirek Adası'na bundan sonra 6-6,5 mil var. Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız."

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        Haberler Güncel Yunan Sahil Güvenliğinden Türk balıkçı teknesine taciz! Balıkçı geri adım atmadı: Ne olursa olsun avlanacağız
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