İBB Haliç'i zehirliyor: Normalden tam 20 kat daha zararlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracının Haliç'i besleyen Kağıthane Deresi'ne atıksu boşaltırken yakalanmasının ardından yapılan testlerde İBB tarafından boşaltılan ve doğrudan Haliç'e akan atıksuyun normalden 20 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı.
Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Haliç'in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir" dedi.
DÜZENLİ ŞEKİLDE ATIK SU BOŞALTILIYOR
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Öztekin, "Güvenlik kamerası kayıtlarından da rahatlıkla görülebildiği üzere son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vidanjörleri düzenli şekilde Kâğıthane Deresi'ne zararlı atık su boşaltmaktadır.
KİRLİLİK DERECE 20 KAT FAZLA
Konuyu 15 Eylül 2022günü yaptığımız açıklamalar ve İBB Meclisi'ne verdiğimiz soru önergesi ile kamuoyuna aktardık. Ayrıca sudan aldığımız numuneler bağımsız Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarlarında tahlil edildi.