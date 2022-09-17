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    • 17.09.2022 16:24
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    • 17.09.2022 16:24
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    İBB Haliç'i zehirliyor: Normalden tam 20 kat daha zararlı

    İBB'de skandal bitmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde temizlenen Haliç, CHP yönetimiyle beraber yeniden kirletildi. Kağıthane Deresi'nden Haliç'i kirleten İBB'nin verdiği zarar raporlandı. Sudan alınan numuneler ışığında hazırlanan rapor bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğunu gösterdi.

    Kâğıthane Deresi’ne İBB’den zararlı atık

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracının Haliç'i besleyen Kağıthane Deresi'ne atıksu boşaltırken yakalanmasının ardından yapılan testlerde İBB tarafından boşaltılan ve doğrudan Haliç'e akan atıksuyun normalden 20 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı.

    Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Haliç'in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir" dedi.

    DÜZENLİ ŞEKİLDE ATIK SU BOŞALTILIYOR
    Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Öztekin, "Güvenlik kamerası kayıtlarından da rahatlıkla görülebildiği üzere son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vidanjörleri düzenli şekilde Kâğıthane Deresi'ne zararlı atık su boşaltmaktadır.

    KİRLİLİK DERECE 20 KAT FAZLA
    Konuyu 15 Eylül 2022günü yaptığımız açıklamalar ve İBB Meclisi'ne verdiğimiz soru önergesi ile kamuoyuna aktardık. Ayrıca sudan aldığımız numuneler bağımsız Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarlarında tahlil edildi.

        16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğu belirlenmiştir.

        Atık Suları Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'ne göre ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılacak atık suların kimyasal oksijen ihtiyacı 600 mgO2/L olması gerekirken numunemizde kimyasal oksijen ihtiyacının 12.416 mgO2/L olduğu tespit edilmiştir" dedi.

        'ÇAMURDAN TEMİZLEDİK' YALANI
        Öztekin açıklamasında ayrıca, "Atık suyun kirlilik derecesini belirleyen ölçünün 20 kat fazla çıkması durumu bütün açıklığıyla ifade etmektedir.

            Haliç'in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir" ifadelerine yer verdi.

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