TFF binasına ateş açan sadırganla ilgili flaş gelişme! Cezaevine gönderildi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.
Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.
Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerimin ardından şüpheliler bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakılmıştı. Nöbetçi mahkeme, Cüneyd U.'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolüne hükmetti, Oğuzhan G.'nin ise serbest bırakılmasına karar vermişti.
BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ
Bu karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme Cüneyd U.'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi. Mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: