Başkan Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı anma programına mesaj gönderdi! Dikkat çeken 15 Temmuz vurgusu

Başkan Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 61. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliğince Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma programına mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan, mesajında Cumhuriyet ve demokrasi tarihinin kara günlerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 16 ve 17 Eylül 1961'de haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle, tazimle yad etti.
Demokrat Parti'nin "Yeter, söz milletindir." diyerek başlattığı hareketin, Türkiye'de sadece çok partili siyasi hayatın ve demokrasinin değil, aynı zamanda her alanda başlayan büyük bir kalkınma hamlesinin de sembolü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: