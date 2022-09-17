Başkan Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı anma programına mesaj gönderdi! Dikkat çeken 15 Temmuz vurgusu

"Türkiye'nin son 20 yılında hayata geçirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma atılımının kökleri Demokrat Parti'ye, rahmetli Menderes ve arkadaşlarına kadar uzanır. Milli iradenin, ülkenin ve milletin istikametini belirleme gücünden rahatsız olanlar, rahmetli Menderes'in nezdinde milletin bizatihi kendisine darbe yapmışlardır. Darbecilerin tek suçları ülkeye ve millete hizmet olan siyasi kadrolara karşı sergiledikleri kin, nefret ve hınç, sonu darağacıyla biten hukuk katliamlarına kadar varmıştır. 27 Mayıs'ta açılan ve 16-17 Eylül'de cinayet hükmündeki idamlarla sürdürülen yol daha sonraki yıllarda benzer girişimlere cesaret vermiştir. Bu kötü geleneğin en son örneği 15 Temmuz'da gerçekleşmiştir. Hamdolsun, bu defa başlatılan girişim milletimizin sinesine çarparak gün ağarmadan başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz, o meşum gecede 27 Mayıs'ta başlayan darbeler zincirinde ve idamlarla yaşadığı tarifsiz acının tekerrürünü önleyerek tarihi bir hesaplaşmanın defterini de kapatmıştır."