BAE Türk SİHA’larına göz dikti! 120 tane daha SİHA alacaklar!

TOPLAM DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR

Buna göre görüşmelerde, 120 adet Bayraktar TB2 tedarikinin yanı sıra çok sayıda mühimmat, komuta ve kontrol merkezi ile eğitim paketi de sipariş verildi.

120 adet TB2 ve diğer araçların yer aldığı paketin toplam değerinin 2 milyar dolara yakın olduğu ifade edildi.