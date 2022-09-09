BAE Türk SİHA'larına göz dikti! 120 tane daha SİHA alacaklar!
Yerli ve Milli SİHA'ların büyük başarısı dünyanın gündeminde. Savunma sanayiinde atılım yapan Türkiye'nin SİHA'larını yakından takip eden BAE, BAYKAR ile SİHA alımı için görüşmelere başladı. BAE, 120 adet Bayraktar TB2 tedarikinin yanı sıra çok sayıda mühimmat, komuta ve kontrol merkezi ile eğitim paketi de sipariş verdi.
BAE, TÜRK SİHA'SI İSTEDİ
Türk SİHA'sına bir talihli de Birleşik Arap Emirlikleri oldu.
BAE ile Türkiye ilişkilerinin iş birliği merkezli bir sürece dönüşmesi sonrasında Abu Dabi yönetiminin Baykar Teknoloji üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) hakkında Türk yetkililerle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
GÖRÜŞMELER AYLARDIR SÜRÜYOR
Arap basınında yer alan habere göre, aylardır devam eden görüşmeler sonucunda BAE'nin Bayraktar TB2 SİHA'ya göz koyduğu aktarıldı.
Abu Dabi yönetimine bağlı bağlı Tevazun Ekonomi Konseyi ile Baykar yetkililerinin mart ayından bu yana devam ettirdiği görüşmelerden elde edilen bilgilere göre BAE'nin toplu satın alım teklifinde bulunduğu ifade edildi.
TOPLAM DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR
Buna göre görüşmelerde, 120 adet Bayraktar TB2 tedarikinin yanı sıra çok sayıda mühimmat, komuta ve kontrol merkezi ile eğitim paketi de sipariş verildi.
120 adet TB2 ve diğer araçların yer aldığı paketin toplam değerinin 2 milyar dolara yakın olduğu ifade edildi.
BAYRAKTAR TB2
Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir.
Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.
Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.
Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.