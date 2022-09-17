Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! “Dünya 5’ten büyüktür”





İklim değişikliği, salgın, enerji, gıda arzı güvenliği, terörizm, yabancı ve İslam düşmanlığı gibi imtihanla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükselmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Salgın sürecinde, gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremedi. Biz ise 8 milyar doları aşkın insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin krizleri çözme kabiliyetini yitirdiğine dikkat çekiyoruz! Ukrayna tahılının ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için çabalıyoruz. Doğu ile Batı arasındaki köprü konumumuz ile emsalsiz imkanlar sunuyoruz. Terörle mücadelemizde yalnız bırakılsak da mücadelemizi sürdürüyoruz.