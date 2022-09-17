Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! “Dünya 5’ten büyüktür”

Başkan Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde manifesto içerikli bir konuşma yaptı. Daha adil ve barış içinde bir dünya için şu mesajları verdi:
İklim değişikliği, salgın, enerji, gıda arzı güvenliği, terörizm, yabancı ve İslam düşmanlığı gibi imtihanla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükselmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Salgın sürecinde, gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremedi. Biz ise 8 milyar doları aşkın insani yardımla milli gelire oranla dünyada ilk sıradayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin krizleri çözme kabiliyetini yitirdiğine dikkat çekiyoruz! Ukrayna tahılının ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için çabalıyoruz. Doğu ile Batı arasındaki köprü konumumuz ile emsalsiz imkanlar sunuyoruz. Terörle mücadelemizde yalnız bırakılsak da mücadelemizi sürdürüyoruz.
GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ
Başkan Erdoğan, zirvede Rusya lideri Putin'le de bir araya geldi. Putin "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatı için en güvenilir rotalardan biri" dedi.