Adnan Oktar davasında sanıkların tutukluluğuna devam kararı: Dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.
TUTUKLU SANIKLARDAN TAHLİYE TALEBİ
Duruşmada tutuklu sanıklar tahliyelerine yönelik savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundular. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları gerçekleştirmediklerini, dosyada bulunan delillerin usulsüz toplandığını iddia ederek tahliyelerini istedi.
TUTUKLU SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Heyet, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, bir kısım tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek, reddine karar verdi.