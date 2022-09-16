Adnan Oktar davasında sanıkların tutukluluğuna devam kararı: Dosya mütalaa için savcılığa gönderildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

TUTUKLU SANIKLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada tutuklu sanıklar tahliyelerine yönelik savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundular. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları gerçekleştirmediklerini, dosyada bulunan delillerin usulsüz toplandığını iddia ederek tahliyelerini istedi.