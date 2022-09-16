Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2022 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2022 10:57
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığına dönüş için rekor başvuru! Bakan Koca son sayıyı "İlk kez ulaşılıyor" diyerek duyurdu

    Son dakika haberine göre Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanlığına dönüş için rekor başvuru

    Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000'İ geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor." ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımları
    Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000'İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan Şi Cinping ile bir araya geldi
    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığına dönüş için rekor başvuru! Bakan Koca son sayıyı "İlk kez ulaşılıyor" diyerek duyurdu
        SON DAKİKA