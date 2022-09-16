KPSS öncesi son hazırlıklar tamam! Kimliğini unutanların imdadına polis yetişecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS öncesi yürütülen hazırlıklarla ilgili son bilgileri paylaştı.

SINAVA GEÇ KALACAKLARA POLİS YARDIMI

Bakan Soylu Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli; olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır.

Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle...