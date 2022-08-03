CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıktı! İlk fonlanışı değil...

Ekranlarda ve köşelerinde CHP'nin fedaisi gibi hareket eden birçok ismin CHP tarafından fonlandığı biliniyor.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Oda TV ile KRT gibi CHP'nin yayın organlarında yazarlık ve programlar yapan Serdar Akinan ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği ve Akinan'a yıllık 4 milyon liralık ihale verildiği iddia edildi.
İddiaya göre Akinan, ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL aldı, yıllık 4 milyon liralık da anlaşma yaptı, Akinan'a personel ve ekipman desteği de belediyeden verildi.
AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ
Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.
KRT YAYINLARINA ÇIKARIYORDU
Serdar Akinan'ın KRT'de yaptığı programlara Vahap Seçer'i konuk aldığı ve partlatmaya çalıştığı biliniyor.