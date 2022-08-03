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    • Güncel
    • 03.08.2022 13:47
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    • 03.08.2022 14:08
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    CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıktı! İlk fonlanışı değil...

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Oda TV ile KRT gibi CHP'ye yakın yayın organlarında yazarlık ve programlar yapan Serdar Akinan ile ilgili bir bomba daha patladı. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyes Başkanı Vahap Seçer’in Basın Danışmanı Serdar Akinan’ın belediyeden ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi için 375 Bin TL aldığı iddia edilirken, yılda 4 Milyon TL’ye yakın ödeme alan Akinan’ın ekipman ve personel ihtiyacını da Büyükşehir Belediyesi’nden karşıladığı öne sürüldü. Öte yandan Akinan da önce ABD'den fon aldığını itiraf etmişti.

    takvim.com.tr
    CHP Akinan’a para akıtmış!

    Ekranlarda ve köşelerinde CHP'nin fedaisi gibi hareket eden birçok ismin CHP tarafından fonlandığı biliniyor.

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Oda TV ile KRT gibi CHP'nin yayın organlarında yazarlık ve programlar yapan Serdar Akinan ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

    CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği ve Akinan'a yıllık 4 milyon liralık ihale verildiği iddia edildi.

    İddiaya göre Akinan, ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL aldı, yıllık 4 milyon liralık da anlaşma yaptı, Akinan'a personel ve ekipman desteği de belediyeden verildi.

    AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ
    Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.

    KRT YAYINLARINA ÇIKARIYORDU
    Serdar Akinan'ın KRT'de yaptığı programlara Vahap Seçer'i konuk aldığı ve partlatmaya çalıştığı biliniyor.

        ABD'DEN FONLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
        Serdar Akinan'ın Gezi Parkı olayları döneminde provokatif haberler yapmak için ABD tarafından finanse edildiği ortaya çıkmıştı.

        PROVOKOSYAN AKİNAN'DAN PARA ABD'DEN
        Gezi Parkı provokasyonunun olduğu dönemde bir internet sitesinin haber toplantısına katılan Akinan, Türkiye'de medya alanında yeni bir oluşum içine girdiklerini ve bu oluşumun ABD'den finanse edildiğini söyledi.

        Kurulan haber sitesine ABD'de yaşayan bazı isimlerin 1 milyon dolar değer biçtiğini ve biçilen bu değerin ardından 180 bin dolar fon sağlandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Akinan, "Gezi sürecinin sonuna doğru Türkiye'de gidişattan memnuniyet duymayan bir kısmı Türkiye bir kısmı Amerika'da yaşayan bir çok üst düzey yönetici bir araya gelmiş ve demokrasinin gelişmesi için bağımsız medyaya ihtiyaç var biz de buna para koyacağız demiş. Bunlar bana geldiler dediler ki Türkiye'de biz medyaya yatırım yapacağız. Kuralları belirleyelim. Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar. Ve bunu kabul ettim." ifadeleriyle fonlandığını itiraf etti.

        FETÖ EYLEMLERİNE DE AÇIKÇA DESTEK VERMİŞ
        Medya alanında kurduğu bu yapıda kaynağı ABD'den alan Akinan, 17-25 Aralık sürecinde de provokatif haberlere imza attı. Akinan, FETÖ eylemlerine açıkça destek vererek 17-25 Aralık kumpasında da FETÖ yanlısı haberlerle kumpasa destek oldu.

        DEPREM SONRASI DA PROVOKASYON YAPTI
        Serdar Akinan, Elazığ depremininin olduğu ilk andan itibaren bölgede bulunan, canını hiçe sayarak enkaz altından onlarca kişiyi kurtaran AFAD ekiplerini ve olayın ardından bölgeye giderek depremzedeleri ve zarar gören bölgeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan'ı yalanlarıyla hedef almıştı.

        KRT TV adlı kanalda katıldığı canlı yayında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili skandal ifadeler kullanan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede." dedi. AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını engellediği iftirasında da bulundu.

        PKK'LILARI KAHRAMAN İLAN ETMİŞTİ
        Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikayelerinin yer aldığı bir kitap yazdı. İştar'ın Kızları adını taşıyan kitapta kadın teröristleri öven Akinan'ın kitapta "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" tanımlaması ise dikkat çekmişti. Akinan'ın PKK'lılar ile ortaya çıkan fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı.

        DHKP-C'LİYİ SAVUNMUŞTU
        Serdar Akinan, DHKP-C'li bir teröristi yaptığı bir paylaşım ile savunmuştu.

        Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" yazmıştı.

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        Haberler Güncel CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıktı! İlk fonlanışı değil...
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