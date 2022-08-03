CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıktı! İlk fonlanışı değil...

Kurulan haber sitesine ABD'de yaşayan bazı isimlerin 1 milyon dolar değer biçtiğini ve biçilen bu değerin ardından 180 bin dolar fon sağlandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Akinan, "Gezi sürecinin sonuna doğru Türkiye'de gidişattan memnuniyet duymayan bir kısmı Türkiye bir kısmı Amerika'da yaşayan bir çok üst düzey yönetici bir araya gelmiş ve demokrasinin gelişmesi için bağımsız medyaya ihtiyaç var biz de buna para koyacağız demiş. Bunlar bana geldiler dediler ki Türkiye'de biz medyaya yatırım yapacağız. Kuralları belirleyelim. Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar. Ve bunu kabul ettim." ifadeleriyle fonlandığını itiraf etti.

FETÖ EYLEMLERİNE DE AÇIKÇA DESTEK VERMİŞ

Medya alanında kurduğu bu yapıda kaynağı ABD'den alan Akinan, 17-25 Aralık sürecinde de provokatif haberlere imza attı. Akinan, FETÖ eylemlerine açıkça destek vererek 17-25 Aralık kumpasında da FETÖ yanlısı haberlerle kumpasa destek oldu.

DEPREM SONRASI DA PROVOKASYON YAPTI

Serdar Akinan, Elazığ depremininin olduğu ilk andan itibaren bölgede bulunan, canını hiçe sayarak enkaz altından onlarca kişiyi kurtaran AFAD ekiplerini ve olayın ardından bölgeye giderek depremzedeleri ve zarar gören bölgeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan'ı yalanlarıyla hedef almıştı.

KRT TV adlı kanalda katıldığı canlı yayında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili skandal ifadeler kullanan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede." dedi. AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını engellediği iftirasında da bulundu.

PKK'LILARI KAHRAMAN İLAN ETMİŞTİ

Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikayelerinin yer aldığı bir kitap yazdı. İştar'ın Kızları adını taşıyan kitapta kadın teröristleri öven Akinan'ın kitapta "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" tanımlaması ise dikkat çekmişti. Akinan'ın PKK'lılar ile ortaya çıkan fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı.