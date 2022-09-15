Türkiye genelinde sahte alkol operasyonu: Emniyet 'Zincir' vurdu

YURT DIŞINDAN KAÇAK ALKOL GETİRMİŞLER

KOM birimlerince, yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; Temin etmiş oldukları hammaddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise üretmiş oldukları etil alkolü yüzey temizleyici/dezenfektan adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırıldığı, ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.