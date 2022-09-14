Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan yoğun başvuru

Başkan Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor.
Başvuru yapan vatandaşlardan Özlem Çıtak, sosyal konut projesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek Esenler'de bir daire çıkmasını umut ettiğini söyledi.
Kira vermektense 2-3 bin liralık taksitlerle ev sahibi olmanın avantajlı olduğunu aktaran Çıtak, "Esenler'de şu 6 bin lira kira isteniyor. Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir proje yapıp bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.