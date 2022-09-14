Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan yoğun başvuru

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıyla gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

"Genç" kategorisine ise 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

"KİRA ÖDER GİBİ EVİMİN TAKSİDİNİ ÖDERİM"

Başvuru için gelenler ise bu projeyle ev sahibi olabilecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Uzun süredir ev çekilişlerine katıldığını belirten Nurettin Koşay, "Umarım bu kez çıkar. İlk evim olacak, çok sevineceğiz. 3+1 evler için başvuru yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kiracı olduğunu ifade eden Emine Korkmaz "Bir evim olsun istiyorum. Esenler ya da Arnavutköy ilçelerini seçeceğim. Kiram 2 bin 500 lira, evimin taksitlerini de kira gibi öderim. 3+1 ev düşünüyorum" dedi.

"EVE OLANLAR BAŞVURMASIN"

Projeyi çok beğendiğini dile getiren Mustafa Bayıs "Evi olmayanlar için büyük fırsat. Evi olanlar da gelip başvurmasın. Kirada oturanlara ev çıksın. 3+1 çıkarsa memnun kalacağız. Ödemeler de çok güzel, ayda 3 bin TL büyük bir para değil. Emekli olan için de çalışan için de ödenebilir seviyede" diye konuştu.