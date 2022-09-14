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    • Güncel
    • 14.09.2022 13:04
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    • 14.09.2022 13:04
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    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan yoğun başvuru

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bankalara gelmeye başladılar. Esenler'de Halkbank'a evraklarıyla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sosyal konuta vatandaştan yoğun başvuru!

    Başkan Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor.

    İstanbul'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bankalara gelmeye başladı. Esenler'de Halkbank'a evraklarıyla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

    Başvuru yapan vatandaşlardan Özlem Çıtak, sosyal konut projesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek Esenler'de bir daire çıkmasını umut ettiğini söyledi.

    Kira vermektense 2-3 bin liralık taksitlerle ev sahibi olmanın avantajlı olduğunu aktaran Çıtak, "Esenler'de şu 6 bin lira kira isteniyor. Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir proje yapıp bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Başvuran vatandaşlardan Murat Özatilla da kendisine Esenler'de ev çıkarsa çok sevineceğini ifade ederek 2+1 projesinin kendisi için uygun olduğunu kaydetti.

        Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

        Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

        Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

        Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

            Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

            Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibarıyla gıda, yol her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

            "Genç" kategorisine ise 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

            "KİRA ÖDER GİBİ EVİMİN TAKSİDİNİ ÖDERİM"
            Başvuru için gelenler ise bu projeyle ev sahibi olabilecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Uzun süredir ev çekilişlerine katıldığını belirten Nurettin Koşay, "Umarım bu kez çıkar. İlk evim olacak, çok sevineceğiz. 3+1 evler için başvuru yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

            Kiracı olduğunu ifade eden Emine Korkmaz "Bir evim olsun istiyorum. Esenler ya da Arnavutköy ilçelerini seçeceğim. Kiram 2 bin 500 lira, evimin taksitlerini de kira gibi öderim. 3+1 ev düşünüyorum" dedi.

            "EVE OLANLAR BAŞVURMASIN"
            Projeyi çok beğendiğini dile getiren Mustafa Bayıs "Evi olmayanlar için büyük fırsat. Evi olanlar da gelip başvurmasın. Kirada oturanlara ev çıksın. 3+1 çıkarsa memnun kalacağız. Ödemeler de çok güzel, ayda 3 bin TL büyük bir para değil. Emekli olan için de çalışan için de ödenebilir seviyede" diye konuştu.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan yoğun başvuru
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