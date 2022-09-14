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    • 14.09.2022 23:15
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    • 14.09.2022 23:41
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı’nda kalacağı köşk için İBB'nin kasasından 20 milyon harcandı!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce diline doladığı 'israf' söylemi göreve geldikten sonra imza attığı skandallarla patladı. İBB'nin kaynaklarını hizmet yerine PR'a ve yandaşlarına harcayan Ekrem İmamoğlu'nun kendisi için köşke çevirdiği Rumeli Hisarı'ndaki yapının restorasyonu için 20 milyon 39 bin lira harcandığı öğrenildi. İmamoğlu'nun '150 günde 150 proje' kapsamında bu israf projesini ekleyip eklemeyeceği ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    İsraf değil de ne!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' söyleminin balon olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

    İMAMOĞLU'NUN KÖŞKÜNE HARCANAN PARA DUDAK UÇUKLATTI
    Ekrem İmamoğlu'nun 'Yaşam ve çalışma ofisi' olarak kullandığı Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün tadilatı için İBB'nin kasasından 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcadığı öğrenildi.

    İBB Meclis Üyesi Hüseyin Çoşgun'un Rumeli Hisarı'ndaki söz konusu gayrimenkula ilişkin verdiği soru önergesine 'İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı' tarafından yanıt verildi. O yanıtla israfın boyutu ortaya çıktı.

    "20 MİLYON 39 BİN 962,85 TL HARCAMA İLE TAMAMLANMIŞTIR"
    Verilen yanıtta "Onarımlar sonrasında şehrin önemli bir noktasında bulunan tescilli bir kültür varlığı, atıl, kullanılmaz ve çürüyen halinden kurtarılarak Belediyemiz Başkanlık Çalışma ve Yaşam Ofisi olarak kullanılmak üzere restore edilerek, iç mimari uygulamaları yapılmıştır. 8 bin 524 metrekare peyzaj alanına oturan yapının deprem güçlendirmesi, restorasyonu, konservasyonu, iç mimari, uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemesi, aydınlatması ve güvenlik önlemleri bir bütün halinde tarihi dokuya uygun şekilde ele alınmış ve ihale sözleşme bedeli kapsamında 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcama ile tamamlanmıştır. Yapı ve çevre peyzajı ile düzenlenecek etkinlik ve programlarla İstanbul halkı ile eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    150 GÜNDE 150 PROJEYE BUNU DA YAZ
    İmamoğlu '150 günde 150 proje' iddiasıyla çeşitli açılışlar gerçekleştiriyor. Projelerin bazıları AK Parti döneminde başlanan projeler olduğu ortaya çıkarken kimininde daha önce açılan ve tekrar açılış programı yapılan projeler olduğu ortaya çıkmıştı.

        AK Parti İBB Meclis ve Altyapı Mesken ve Emlak Komisyon Üyesi İlyas Duras, İmamoğlu'nun '150 günde 150 proje'sine göndermede bulundu. Duras, "Sayın İmamoğlu, İsraf düzenine bu şekilde mi son veriyorsunuz? Köşk açılışını da 150 gün projelerine almanızı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
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        Haberler Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı’nda kalacağı köşk için İBB'nin kasasından 20 milyon harcandı!
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