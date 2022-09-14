Ederi aldığı mangırla orantılı! CHP yandaşı fondaş Tele 1'de Osmanlı'ya hakaret: Çukur ağızlı Merdan Yanardağ'dan hadsiz sözler

CHP ve yandaşı medya son zamanlarda Osmanlı Devleti ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
Çukur ağızlı Merdan Yanardağ'dan hadsiz sözler | VİDEO
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş daha sonrasında da seviyesizliğini perçinleyerek Sultan Vahdettin'e hakaret etmişti.
OSMANLI VE PADİŞAH DÜŞMANLIĞI
Soyer'in bu sözlerine CHP'li İBB'den de destek gecikmemiş, Tarık Balyalı isimli CHP Grup Sözcüsü 'Atatürk' maskesine sığınarak Sultan Vahdettin'e hain yakıştırmasında bulunmuştu.
CHP'deki dinmeyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı toplum vicdanını yaralarken, ecdadın aziz hatırasının yok sayılıp ayaklar altına alınması da büyük tepki uyandırmıştı.
EDERİ ALDIĞI MANGIRLA DOĞRU ORANTILI
Tarihi şanlı ecdata hakaret edenler silsilesine CHP'nin mangır medyası da ortak oldu.
Yandaş Tele 1'in ederi aldığı mangırla doğru orantılı olan genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, çukur ağzını açarak Osmanlı Devleti'ne hakaretler savurdu.