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    • 14.09.2022 23:30
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    • 14.09.2022 23:51
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    Ederi aldığı mangırla orantılı! CHP yandaşı fondaş Tele 1'de Osmanlı'ya hakaret: Çukur ağızlı Merdan Yanardağ'dan hadsiz sözler

    CHP'deki dinmeyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı yandaş medyaya da sirayet etti. Tele 1'in ederi aldığı mangırla doğru orantılı olan genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, çukur ağzını açarak Osmanlı Devleti'ne hakaretler savurdu.

    Çukur ağızlı Merdan Yanardağ’dan hadsiz sözler

    CHP ve yandaşı medya son zamanlarda Osmanlı Devleti ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

    Çukur ağızlı Merdan Yanardağ'dan hadsiz sözler | VİDEO

    İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş daha sonrasında da seviyesizliğini perçinleyerek Sultan Vahdettin'e hakaret etmişti.



    OSMANLI VE PADİŞAH DÜŞMANLIĞI
    Soyer'in bu sözlerine CHP'li İBB'den de destek gecikmemiş, Tarık Balyalı isimli CHP Grup Sözcüsü 'Atatürk' maskesine sığınarak Sultan Vahdettin'e hain yakıştırmasında bulunmuştu.

    CHP'deki dinmeyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı toplum vicdanını yaralarken, ecdadın aziz hatırasının yok sayılıp ayaklar altına alınması da büyük tepki uyandırmıştı.



    EDERİ ALDIĞI MANGIRLA DOĞRU ORANTILI
    Tarihi şanlı ecdata hakaret edenler silsilesine CHP'nin mangır medyası da ortak oldu.

    Yandaş Tele 1'in ederi aldığı mangırla doğru orantılı olan genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, çukur ağzını açarak Osmanlı Devleti'ne hakaretler savurdu.



        "KALTAK, UÇKURU GEVŞEK..."
        Kanalda katıldığı canlı yayında, iğrenç ifadeler kullanan Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi ifadeler kullandı.

        Yanardağ skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

        "16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiparane korunması anlaşılır gibi değil."




        2023'E SAYILI BİR ZAMAN KALA OSMANLI VE CUMHURİYET'İ KAVGA ETTİRME ÇABASI
        Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme gayesinde olup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buna alet eden CHP zihniyetinin 2023'e sayılı bir zaman kala sahnelediği kirli oyun bir kez daha gözler önüne serildi.
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        CHP’nin sokağa çıkacak yüzü yok!
        Haberler Güncel Ederi aldığı mangırla orantılı! CHP yandaşı fondaş Tele 1'de Osmanlı'ya hakaret: Çukur ağızlı Merdan Yanardağ'dan hadsiz sözler
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