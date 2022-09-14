Ederi aldığı mangırla orantılı! CHP yandaşı fondaş Tele 1'de Osmanlı'ya hakaret: Çukur ağızlı Merdan Yanardağ'dan hadsiz sözler







2023'E SAYILI BİR ZAMAN KALA OSMANLI VE CUMHURİYET'İ KAVGA ETTİRME ÇABASI

Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme gayesinde olup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buna alet eden CHP zihniyetinin 2023'e sayılı bir zaman kala sahnelediği kirli oyun bir kez daha gözler önüne serildi.