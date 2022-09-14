İstanbullunun bitmez çilesi: Özel halk otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ulaşım hizmetin vatandaşın çilesine dönüştü. Bozulan, arızalanan, yanan ve kazaya karışan otobüs ve metrobüsler İstanbulluyu canından bezdirdi. Ulaşımda yaşanan skandallara şimdi bir de 'Özel Halk Otobüsleri' krizi eklendi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ödemelerini alamadıkları için kontak kapatma noktasına geldiklerini belirtti.

SEKTÖR TARİHİ BİR SIKINTI İÇİNDE

Sancaktepe Sarıgazi'de bir araya gelen özel halk otobüsü esnafı adına açıklama yapan İstanbul, Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu yöneticilerinden Sedat Şahin, sektörün tarihi bir sıkıntının içinde olduğunu ve artık araçlarını çalıştıramaz hale geldiklerini söyledi.