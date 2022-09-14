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    • 14.09.2022 17:21
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    • 14.09.2022 17:35
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    İstanbullunun bitmez çilesi: Özel halk otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

    CHP'nin işbaşına geldiği günden bu yana İBB'de ulaşım hizmeti eziyete dönüşmüş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adrese teslim ihale yöntemi İETT'de ardı arkası kesilmeyen kazalara ve arızaların önünü açtı. İhalelerin CHP'li İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşımla bir yerden bir yere gitmek adeta işkence halini aldı. Son olarak Özel Halk Otobosü şoförlerinin, ödeme alamadıklarının ortaya çıkmasıyla ulaşımda rezalet katlandı. ÖHO Dayanışma Platformu temsilcileri, kontak kapatma noktasına geldiklerini duyurdu.

    Özel halk otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ulaşım hizmetin vatandaşın çilesine dönüştü. Bozulan, arızalanan, yanan ve kazaya karışan otobüs ve metrobüsler İstanbulluyu canından bezdirdi. Ulaşımda yaşanan skandallara şimdi bir de 'Özel Halk Otobüsleri' krizi eklendi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ödemelerini alamadıkları için kontak kapatma noktasına geldiklerini belirtti.

    SEKTÖR TARİHİ BİR SIKINTI İÇİNDE
    Sancaktepe Sarıgazi'de bir araya gelen özel halk otobüsü esnafı adına açıklama yapan İstanbul, Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu yöneticilerinden Sedat Şahin, sektörün tarihi bir sıkıntının içinde olduğunu ve artık araçlarını çalıştıramaz hale geldiklerini söyledi.

    Şahin, yaklaşık 4 aydır alacaklarını alamadıklarını, akaryakıttan yedek parçaya birçok alandaki borçlarını da ödeyemediklerini dile getirdi.

    HEPİMİZ KONTAK KAPATACAĞIZ
    Şahin, "Önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Binek araçlarımızı, eşlerimizin bileziklerini satarak süreci devam ettirmeye çalışıyorduk. Artık elimizde binek aracımız da kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililer feryadımızı duysunlar. Bu kentin en önemli işini yapan bu esnaf grubu mağdur edilirse hizmette aksaklık ve kalitesizlik oluşur." dedi.

        İBB MECLİSİ'NE GİDECEĞİZ
        Şahin, paralarını alamadıkları için araçlarına bakım yaptıramadıklarını, İETT ve özel halk otobüslerinin yollarda kalması ve kazalara karışmasının da bundan kaynaklandığını savundu.

        Şahin, "Ödemelerimizin bir an önce gerçek rakamlar üzerinden yapılması için bir aradayız. Bundan sonraki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gideceğiz. Sonrasında da artık araçlarımızı çalıştırma şansımız yoktur. Cidden yoktur. Samimiyetle yoktur." ifadelerini kullandı.

        TAMİRCİLER YAPMIYOR ARAÇLARIMIZI
        Özel halk otobüsü esnafından Cumali Acar da ödemelerini alamadıkları için araçlarını yenileyemediklerini belirtti.

            Araçlarının yedek parça ve bakım fiyatlarının arttığına dikkati çeken Acar, "Tamirciler artık birbirine duyuruyor, tamirciler de yapmıyor araçlarımızı. Zaten araçların yolda kalması, arızalanması araç sahibinin aracı yaptıramama sebebi bunlardır. Büyükşehir kendi aracını yapabiliyor ama özel halk otobüs esnafı araçlarını tamir ettiremiyor. Daha dün suya yüzde 40 zam geldi. Belediye kendi suyuna zam yaparken bizim özel sektöre neden zam yapılmıyor?" diye konuştu.

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