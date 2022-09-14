81 ilde milyonların yüzünü güldüren proje: Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konut müjdesini 81 ilde vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı. Dev konut projesi için Türkiye'nin dört bir köşesinde büyük bir heyecan yaşandıı. Her kesimden vatandaş "Geleceğe dair umutlarımız arttı. Teşekkürler" dedi.

BİR İNSAN BAŞKA NE İSTEYEBİLİR Kİ?

İbrahim Kumbet (Çalışan): Cumhurbaşkanımız bizi ev sahiplerinin, emlakçıların vicdanına terk etmedi. Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ile benim de ev alma umudum arttı. Geleceğe olan inancım fazlalaştı. Bundan sonra herkesin başını sokacağı bir evi olacak. Bir insan başka ne isteyebilir ki? Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.