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    • 14.09.2022 08:52
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    • 14.09.2022 09:20
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    81 ilde milyonların yüzünü güldüren proje: Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Konut müjdesi 81 ilde vatandaşların yüzünü güldürdü. Taksit ve vadeli imkanlarla ev alma şansı yakalayan vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

    81 ilde milyonların yüzünü güldüren proje

    Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konut müjdesini 81 ilde vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı. Dev konut projesi için Türkiye'nin dört bir köşesinde büyük bir heyecan yaşandıı. Her kesimden vatandaş "Geleceğe dair umutlarımız arttı. Teşekkürler" dedi.

    BİR İNSAN BAŞKA NE İSTEYEBİLİR Kİ?
    İbrahim Kumbet (Çalışan): Cumhurbaşkanımız bizi ev sahiplerinin, emlakçıların vicdanına terk etmedi. Tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ile benim de ev alma umudum arttı. Geleceğe olan inancım fazlalaştı. Bundan sonra herkesin başını sokacağı bir evi olacak. Bir insan başka ne isteyebilir ki? Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.

    Ahmet Özkan (Engelli): Nasıl ev sahibi olacağız diye kara kara düşünürken önümüze harika bir fırsat çıktı.

    ALLAH ONDAN RAZI OLSUN
    Şeref İşler (Şehit babası): Şehit yakınlarına öncelik verilmesi bizi çok mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza minnettarız.

        Abdurrahman Öztürk (Emekli): 61 yıllık hayatımda böyle bir proje görmedim. Allah ondan razı olsun.

        Gül Hanım (Asgari ücretli): Yıllardır ev hayal ediyorduk. 55 yaşındaki eşimle ikinci baharımızı yaşayacağız. Fiyat da, taksit de çok uygun, rahat öderim.

        HAYALİM GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR
        Serkan Sözen (Çalışan): Yıllarca kirada oturup asgari ücretle çalıştım. Hep bir ev sahibi olmak ve ailemi rahat ettirmek istedim. Şimdi bu projeyle hem ucuz hem de sağlam bir evin sahibi olacağız. Hayalim gerçeğe dönüşüyor.

            Özge Aydoğan: Gençler geleceklerine umutla bakacaklar. Genç yaşta konut sahibi olma imkânı sağlamak gençlere önem verildiğini gösterir. Hemen başvuracağım.

            DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR PROJE
            Çiğdem Kezer (Kentsel dönüşüm uzmanı avukat): Devrim niteliğinde bir proje. Dar gelirli vatandaşların yüzü gülecek ve ekonomik istihdam sağlanacak.

            Oğuzhan Tosunoğlu (Üniversite öğrencisi): Yüzyılın en büyük ve en anlamlı projesi açıklandı. Evi olmayanlar için büyük bir fırsat sunuldu. Kira öder gibi ev sahibi olunacak. Ülkemize hayırlı olsun.
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                Haberler Güncel 81 ilde milyonların yüzünü güldüren proje: Başkan Erdoğan'a teşekkür
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