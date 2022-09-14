TOKİ için ikamet değiştirecekler bu haber size! Sosyal konut başvurularında düdük çaldı: 2+1 ve 3+1 dairelerin içi nasıl?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini duyurdu ve İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından TOKİ aracılığıyla yapılacak olan konut projesinin tüm detayları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, "Arsa, ev gibi varlıklarını devredenler tespit edilip projeye müracat etmeleri engellenecek" dedi. Peki, TOKİ için ikamet değiştireceklerin başvuruları kabul edilecek mi? Başvuru şartları neler? 2+1 ve 3+1 daireler ne kadar? İşte bugün başvuruları başlayan TOKİ sosyal konut projesinin merak edilen tüm detayları...
14.09.2022 00:13 - Son Güncelleme: 14.09.2022 00:42
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
Detayların belli olmasının ardından bu sefer de konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu.
TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.