6+6 devre yarın başlıyor: Galericilerde son telaşı

15 Eylül itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Bazı galericiler, 6 ay 6 bin kilometre yasağına uymayan otomobilleri aldıkları fiyata ya da düşük bir karla ellerinden çıkardı.
YÖNETMELİK YARIN YÜRÜLÜĞE GİRECEK
Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır araçların satışında 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. Yönetmelik 15 Eylül yani, yarın itibariyle yürürlüğe girecek. Elinde sıfır araç bulunan oto galericileri son gün telaşı sardı. Bazı galericiler karlarından vazgeçerek satış yaptıklarını dile getirdi.
YÜZDE 3 İLE YÜZDE 7 ARASINDA DÜŞÜŞ
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Piyasada son 3 aydan beri durağanlık yaşanıyor. Yaz sezonu, bayramın araya girmesi, ÖTV hakkında yapılan açıklamalar bunların hepsini üst üste koyunca son 3 ayda otomobil piyasasında durgunluk yaşandı. Fiyatlara da yansıdı, yüzde 3 ile yüzde 7 arasında fiyatlarda bir düşüş meydana geldi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde fiyatlar tekrar normal seyrine gelecek. Öncelikle şunu belirtmek lazım, biz zaten sıfır araç alıp satamıyoruz. Bayiden biz araç alamıyoruz. Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık. Bizler kar olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık." dedi.
MALİYETİNİN ALTINA SATTIK
Oto galeri sahibi Ziya Uzunpınar ise, "45 gündür işler durgun. Elimizde sıfır araç değil de 2 adet 2 bin kilometrede olan aracımız vardı. 6 ay 6 bin kilometre yasası gündeme gelince, ben bir tanesini zararına verdim, bir tanesini de cüzi bir karla sattım. Sadece elimizden çıksın da 6 ay 6 bin kilometre yasasına takılmayalım diye. Daha çok değer kaybı olmasın diye, elimizdekileri maliyetine ve maliyetinin altına araç sattık." dedi.