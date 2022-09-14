6+6 devre yarın başlıyor: Galericilerde son telaşı

15 Eylül itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Bazı galericiler, 6 ay 6 bin kilometre yasağına uymayan otomobilleri aldıkları fiyata ya da düşük bir karla ellerinden çıkardı.

YÖNETMELİK YARIN YÜRÜLÜĞE GİRECEK

Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır araçların satışında 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. Yönetmelik 15 Eylül yani, yarın itibariyle yürürlüğe girecek. Elinde sıfır araç bulunan oto galericileri son gün telaşı sardı. Bazı galericiler karlarından vazgeçerek satış yaptıklarını dile getirdi.