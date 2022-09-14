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    • Güncel
    • 14.09.2022 10:00
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    • 14.09.2022 10:00
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    6+6 devre yarın başlıyor: Galericilerde son telaşı

    Otomobilde fırsatçılığın önüne geçmek isteyen hükümet, 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu düzenlemesini getirdi. 15 Eylül itibariyle başlayacak yeni dönem öncesi ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericileri son gün telaşı sardı.

    Galericilerde son gün telaşı

    15 Eylül itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Bazı galericiler, 6 ay 6 bin kilometre yasağına uymayan otomobilleri aldıkları fiyata ya da düşük bir karla ellerinden çıkardı.

    YÖNETMELİK YARIN YÜRÜLÜĞE GİRECEK
    Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır araçların satışında 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. Yönetmelik 15 Eylül yani, yarın itibariyle yürürlüğe girecek. Elinde sıfır araç bulunan oto galericileri son gün telaşı sardı. Bazı galericiler karlarından vazgeçerek satış yaptıklarını dile getirdi.

    YÜZDE 3 İLE YÜZDE 7 ARASINDA DÜŞÜŞ
    İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Piyasada son 3 aydan beri durağanlık yaşanıyor. Yaz sezonu, bayramın araya girmesi, ÖTV hakkında yapılan açıklamalar bunların hepsini üst üste koyunca son 3 ayda otomobil piyasasında durgunluk yaşandı. Fiyatlara da yansıdı, yüzde 3 ile yüzde 7 arasında fiyatlarda bir düşüş meydana geldi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde fiyatlar tekrar normal seyrine gelecek. Öncelikle şunu belirtmek lazım, biz zaten sıfır araç alıp satamıyoruz. Bayiden biz araç alamıyoruz. Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık. Bizler kar olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık." dedi.

    MALİYETİNİN ALTINA SATTIK
    Oto galeri sahibi Ziya Uzunpınar ise, "45 gündür işler durgun. Elimizde sıfır araç değil de 2 adet 2 bin kilometrede olan aracımız vardı. 6 ay 6 bin kilometre yasası gündeme gelince, ben bir tanesini zararına verdim, bir tanesini de cüzi bir karla sattım. Sadece elimizden çıksın da 6 ay 6 bin kilometre yasasına takılmayalım diye. Daha çok değer kaybı olmasın diye, elimizdekileri maliyetine ve maliyetinin altına araç sattık." dedi.

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        Haberler Güncel 6+6 devre yarın başlıyor: Galericilerde son telaşı
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