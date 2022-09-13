Rıza Bey Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 2 belediye görevlisi için hapis istemi

Raporda ayrıca Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı tarafından hazırlanan 25 Nisan 2012 tarihli "Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu"nun 4. maddesinde "2005 yılında meydana gelen deprem sonrasında kolon-kiriş bağlantı noktalarında çatlakların oluşmuş olduğu ve bu bölgelerin epoksi ile tamir edildiğinin belirtildiği ancak Bayraklı Belediyesinden alınan yapı arşiv dosyasında söz konusu epoksi enjeksiyon ile taşıyıcı sistem tamiratına yönelik herhangi bir proje, doküman veya yapı ruhsatına rastlanmadığı belirtildi.

Tamirat işleminin bilirkişi heyeti tarafından enkazda yapılan inceleme sırasında da tespit edildiği, bu izinsiz esaslı tadilatla ilgili herhangi bir idari işleme dair kayıt bulunmadığı da rapora yansıdı.