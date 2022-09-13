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    • Güncel
    • 13.09.2022 12:38
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    • 13.09.2022 12:38
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    Aksaray’da dehşet! Miras yüzünden kardeşini öldürdü

    Son dakika haberleri... Aksaray’da Kemal Elçi (37), babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartıştığı kardeşi Kenan Elçi’yi (36) öldürdü.

    Aksaray’da dehşet! Miras yüzünden kardeşini öldürdü

    Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Market işleten 4 çocuk babası Kemal Elçi, kardeşi, 2 çocuk babası Kenan Elçi'nin işlettiği markete gitti. Burada iki kardeş arasında, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Elçi, yanında getirdiği tabancayla kardeşi Kenan Elçi'nin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kenan Elçi, olay yerinde yaşamanı yitirdi. Kenan Elçi'nin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Olayın ardından kaçan Kemal Elçi, yaklaşık 2 saat sonra polis tarafından yakalandı.

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