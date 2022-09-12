Hükümetten doğalgazda 150 milyar TL’lik destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda bu yılın ilk 6 ayında sübvansiyon tutarının 150 milyar lira olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık olarak ilk 6 ayda kişi başı 1800 - 2 bin liralık katkı sağladık." dedi.

Bakan Dönmez, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün Programı" kapsamında Beykoz ilçesinde vatandaşlarla ve partililerle buluştu.