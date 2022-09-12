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    • Dünya
    • 12.09.2022 09:45
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    • 12.09.2022 10:03
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    Enerji krizi Almanya'yı vurdu: Yoksul aileler evsiz kalabilir

    Rusya'nın ambargolara karşılık doğal gaz akışı kesmesinin ardından Avrupa'da sert geçecek kış için hazırlıklar sürüyor. Kamu ve bireysel tasarruf tedbirlerinin alındığı Almanya'da artan enerji fiyatları yoksul kesimleri şiddetle vuracak. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yoksul ailelerin evlerini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

    Almanya’da yoksul aileler evsiz kalabilir

    Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor. Artan enerji fiyatları nedeniyle, yoksul aileler evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

    'YAPTIRIMLARI KALDIRIN' ŞARTI
    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

    Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Almanya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

    YOKSUL AİLELER 'EVSİZ' KALABİLİR
    Artan enerji fiyatlarına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu durumun yoksul insanların ve özellikle ailelerin evlerini kaybetmesine neden olabileceğini belirtti.

        Steinmeier, Evsizler Günü nedeniyle verdiği davette yaptığı konuşmada artan fiyatlar nedeniyle yoksul ailelerin kira ve diğer ücretleri karşılamakta güçlük çektiğinin altını çizdi.

        Steinmeier, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
        Özellikle aileler evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca ev arayan insanlar uygun fiyatlı ev bulmakta daha da zorlanabilirler.

        SIFIR NÜKLEER POLİTİKASI ASKIDA
        Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2011 yılında dönemin Şansölyesi Angela Merkel'in ilan ettiği sıfır nükleer politikasının askıya alınması anlamına gelen bir açıklama yapmıştı.

            Hükümetin nükleer karşıtı ortağı Yeşiller partili Habeck, 'ülkede açık kalan üç nükleer santraldan ikisinin her ihtimale karşı 2023 Nisan ortasına kadar kullanabilir durumda kalacağını' belirtmişti.

            NÜKLEER ENERJİDE U DÖNÜŞÜ
            Almanya'nın bu kararı dış basında 'U dönüşü' olarak yorumlanıyor.

            Zira Merkel, Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından atom enerjisini tamamen bırakma yönünde karar almış, ülkedeki 6 santraldan 3'ü kapatılmıştı.

            RUBLE ÖDEMELERİ KABUL EDİLMEDİ
            Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

                GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom'un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

                LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?
                Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

                Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

                Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.
                    Bir Küçük Gün Işığı
                    Haberler Dünya Enerji krizi Almanya'yı vurdu: Yoksul aileler evsiz kalabilir
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