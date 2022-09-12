Enerji krizi Almanya'yı vurdu: Yoksul aileler evsiz kalabilir

Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor. Artan enerji fiyatları nedeniyle, yoksul aileler evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.
'YAPTIRIMLARI KALDIRIN' ŞARTI
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.
Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Almanya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
YOKSUL AİLELER 'EVSİZ' KALABİLİR
Artan enerji fiyatlarına dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bu durumun yoksul insanların ve özellikle ailelerin evlerini kaybetmesine neden olabileceğini belirtti.