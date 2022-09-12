Enerji krizi Almanya'yı vurdu: Yoksul aileler evsiz kalabilir

Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olan Almanya sert bir kışa hazırlanıyor. Artan enerji fiyatları nedeniyle, yoksul aileler evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

'YAPTIRIMLARI KALDIRIN' ŞARTI

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.