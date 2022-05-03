Avrasya Tüneli motosikletlere açıldı! Avrasya Tüneli'nden geçen ilk motosikletliler o anları kaydetti

"KÖPRÜDEN GEÇERKEN RÜZGARDAN ÇOK ETKİLENİYORDUK"

Kulüp üyelerinden Nihat Şişmanoğlu ise, köprülerden geçerken rüzgardan çok etkilendiklerini tünelle birlikte bu sorunun kalktığını belirterek, "Avrasya'nın bize de açılması çok faydalı oldu. Biz motosikletliler köprülerden geçerken rüzgardan çok etkileniyoruz. Sağa sola yalpalanıyoruz, arabaları da tehlikeye atıyoruz. En büyük faydası bu" diye konuştu.