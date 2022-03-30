Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet 140 milyon dolar para alacak

Karaismailoğlu, Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin 2021'de 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre düşüşüyle oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde ettiklerini, bunun sonucunda projenin ülke ekonomisine 5 yıllık katkısının 8,1 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, analizlere göre, Avrasya Tüneli'nin geçen yıl 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin de etkisiyle, günlük çift yönlü seyahatlerde, her bir kullanıcıya ortalama 137 lira getiri sağladığını belirtti.

Çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğu açısından Avrasya Tüneli'nin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, projenin 2021'deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) aldığını, böylece elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına destek olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "Enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi unsurlar gözetilerek yeşil bina olarak tasarlanan ve bu özellikleriyle LEED Altın Sertifikası'na sahip Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım Binası'nda 2021'de 7,7 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece işletme başlangıcından bu yana 5 yılda toplam 37,2 ton atık geri kazandırılmış oldu." dedi.