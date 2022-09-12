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Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer Halk TV'de yeni skandal: Hırsızlar haramiler

Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer Halk TV'de yeni skandal: Hırsızlar haramiler
12.09.2022 11:36

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya ettiği hakaret ve 'hıyanet' suçlması büyük tepki çekti. Tunç Soyer katıldığı programda Nutuk'tan ilham aldığını söyleyerek meseleden sıyrılmaya çalıştı ancak Soyer'e tepkiler dinmedi. Bugün CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına çıkan Soyer bu kez de algılara oynadı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı kabullendiğini söyleyen Soyer Sultan Vahdettin üzerinden yine Osmanlı'ya kin kustu. Soyer, "Nihayet hayran olduğu İngiliz teknelerine binip kaçmışlar. Siz o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri? Tutamazsınız." dedi.

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