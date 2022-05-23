Öğrencilere müjde! CHP'li İBB'nin ulaşım zammı AK Parti ve MHP'nin kararıyla geri çekildi

HAYIRLI OLSUN

Göksu, "İBB Başkanı VETO etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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