Cumhur İttifakı'nın çabalarıyla öğrenci zammı geri alınmıştı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto hamlesine karşı atak gelecek

Ancak teklif AK Parti ve MHP gruplarının evet oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. Ancak İBB başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto edeceğini dile getirdi. Peki karar veto edilirse ne olur? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir televizyon programında yanıtladı.
İMAMOĞLU ÖĞRENCİYE ISRARLA ZAM YAPMA DERDİNDE
AK Parti ve MHP gruplarının evet oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilen teklif sonrasında İBB 2021 yılı Faaliyet Raporunu sunmak amacıyla kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.