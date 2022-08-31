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    • 31.08.2022 11:58
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    MİT terörü Kuzey Irak'ta vurdu: PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

    Son dakika haberleri... MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan öldürüldü. Teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vuruldu.

    MİT’ten nokta operasyon: Sabotajcıöldürüldü

    Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Rezan Amed" kod adlı Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi.

    MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon | Video

    KRİTİK HEDEFLER LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
    MİT, terör örgütü PKK/KCK üyesi Tarhan'ı, örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

    ANLIK İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON KARARI
    MİT'in teknik ve fiziki takibi sonrasında nokta operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Tarhan'ın, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı.

    Gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist Tarhan etkisiz hale getirildi.

    EĞİTİM FAALİYETLERİNE BÜYÜK DARBE VURULDU
    Öte yandan güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade etti.

    PKK'lı terörist Ümit Tarhan

    2009 YILINDA KIRSAL KADROLARA KATILDI
    Almanya Berlin'de örgüte müzahir yapılar içinde aktif olarak faaliyet yürüten Ümit Tarhan, 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Tarhan, Irak Kandil alanında 2010'da basın çalışmaları yürüttü ve peşi sıra sözde özel güç arşiv biriminde görev aldı.

    Suriye Ayn el Arab'a 2015 yılı içinde görevlendirilen Tarhan, saldırı- sabotaj birimi içinde 'sorumlu' olarak yer aldı. 2016 yılında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize eden Tarhan, örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları hazırladı ayrıca çok sayıda örgüt mensubunu patlayıcı hazırlama konusunda yetiştirdi.

    TERÖRİSTLERE SALDIRI-SABOTAJ EĞİTİMLERİ VERDİ
    Ümit Tarhan, 2017 yılında tekrar Irak'a geçti. Tarhan, Irak'ta bulunduğu süre içinde örgütün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan temini konusunda çalışmalar yürüttü.

    PKK/KCK sözde özel güç mensuplarına silahlı eğitimlerinin verildiği 'Apollo Akademileri'ne bağlı sözde 'Mahir Akademisi' sorumluları arasında olan Ümit Tarhan, 2018'den bugüne kadar çok sayıda örgüt mensubuna saldırı- sabotaj konularında eğitimler verdi

    TENDÜREK'TE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
    Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde PKK terör örgütüne ait 3 mağara/sığınakta 2 adet ağır makineli tüfek, 15 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı ve 6 adet bombaatar mühimmatı ele geçirildi.

    Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerince gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullanıldığı 3 mağara/sığınak tespit edildi.

    Sığınakta terör örgütüne ait 2 PKMS makinalı tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bombaatar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 AK-47 şarjörü, 4 AK-47 dipçiği, 2 HK-33 şarjörü, 2 PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 EYP, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 adet telsiz mikrofonu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

        KARAYILAN'IN EKİBİNE DARBE
        Yapılan operasyonla ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar yaptığı paylaşımda "MİT kuş uçumu 160 km derinlikte Süleymaniye/Asos'a sızdı ve orada Başyılan KARAYILAN'ın bizzat yönettiği sözde Halk Savunma Merkezi'nin silahlı kanadına bağlı İran uyruklu Rêzan Baran kod Mervan Misto ve Bawe Sur kod Huseyin Resûli Kizilbaş'ı özel bir operasyonla etkisizLEŞtirdi." ifadelerine yer verdi.

        TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
        Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının Baver Sur Kod adlı Hüseyin Resuli KIZILBAŞ ve Rezan Baran Kod adlı Mervan MİSTO olduğu öğrenildi.


        Rêzan Baran


        Bawe Sur

        MİT SON DÖNEMDE KİRİTİK OPERASYONLARA İMZA ATTI
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz hafta yine Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Öte yandan MİT son dönemde ses geitren büyük operasyonlara imza attı. İşte o operasyonlardan bazıları;

            MİT'TEN 20 KRİTİK OPERASYON
            MİT, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla özellikle terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan örgütün pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 2022 yılında ocak ve temmuz ayları arasında 7 aylık dönemde 20 büyük operasyonda 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

            28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi.

            PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, 17 Nisan'da Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 20 Şubat'ta PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan yine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ, bu operasyonla ağır darbe aldı.

                PKK'NIN SUİKASTÇISI SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
                PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sözde saha genel sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

                Teröristin, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak yer aldığı belirtildi. Dilbirin Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı da belirtildi.

                ÖRGÜTE ÜST DÜZEY DARBE
                Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli de Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 19 Haziran'da MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

                    Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Yine Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen operasyonda Şırnak'ta polis ve askerleri şehit eden PKK/YPS üyesi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan da etkisiz hale getirilenler arasında yer aldı.

                    MİT, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve YJA-STAR'ın tepe yöneticilerinden 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda, sözde PKK/HPG askeri konsey üyesi ve terörist Demir'in yerine Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan da etkisiz hale getirildi.

                    BİNBAŞI KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI
                    Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili olayda 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik, MİT'in sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. PKK-YPG'nin sözde Kobani sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç da 20 Temmuz'da etkisiz hale getirdi.

                    Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Kobani bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı değerlendirildi.

                        DEAŞ'A OPERASYON
                        MİT, DEAŞ terör örgütüne de nefes aldırmadı. Operasyonlar kapsamında Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şüpheliler yakalanarak Türkiye'ye getirdi. MİT tarafından ayrıca Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır da Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Büyük ses getiren operasyon sonucunda Bozkır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                        MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çeteyi de çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara da MİT operasyonuyla yakalandı.

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                        Haberler Güncel MİT terörü Kuzey Irak'ta vurdu: PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü
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