MİT terörü Kuzey Irak'ta vurdu: PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Rezan Amed" kod adlı Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon | Video

KRİTİK HEDEFLER LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

MİT, terör örgütü PKK/KCK üyesi Tarhan'ı, örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

ANLIK İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON KARARI

MİT'in teknik ve fiziki takibi sonrasında nokta operasyon için düğmeye basıldı. Terörist Tarhan'ın, Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı.

Gerçekleştirilen nokta operasyon ile terörist Tarhan etkisiz hale getirildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİNE BÜYÜK DARBE VURULDU

Öte yandan güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade etti.

PKK'lı terörist Ümit Tarhan

2009 YILINDA KIRSAL KADROLARA KATILDI

Almanya Berlin'de örgüte müzahir yapılar içinde aktif olarak faaliyet yürüten Ümit Tarhan, 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Tarhan, Irak Kandil alanında 2010'da basın çalışmaları yürüttü ve peşi sıra sözde özel güç arşiv biriminde görev aldı.

Suriye Ayn el Arab'a 2015 yılı içinde görevlendirilen Tarhan, saldırı- sabotaj birimi içinde 'sorumlu' olarak yer aldı. 2016 yılında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde aktarımı faaliyetlerini organize eden Tarhan, örgütün ihtiyaç duyduğu bomba düzenekleri ve el yapımı patlayıcıları hazırladı ayrıca çok sayıda örgüt mensubunu patlayıcı hazırlama konusunda yetiştirdi.

TERÖRİSTLERE SALDIRI-SABOTAJ EĞİTİMLERİ VERDİ

Ümit Tarhan, 2017 yılında tekrar Irak'a geçti. Tarhan, Irak'ta bulunduğu süre içinde örgütün ihtiyaç duyduğu elektronik ve mekanik malzemelerin Avrupa'dan temini konusunda çalışmalar yürüttü.

PKK/KCK sözde özel güç mensuplarına silahlı eğitimlerinin verildiği 'Apollo Akademileri'ne bağlı sözde 'Mahir Akademisi' sorumluları arasında olan Ümit Tarhan, 2018'den bugüne kadar çok sayıda örgüt mensubuna saldırı- sabotaj konularında eğitimler verdi

TENDÜREK'TE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde PKK terör örgütüne ait 3 mağara/sığınakta 2 adet ağır makineli tüfek, 15 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı ve 6 adet bombaatar mühimmatı ele geçirildi.