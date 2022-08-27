SON DAKİKA: MİT'ten bir operasyon daha! Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Yine Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen operasyonda Şırnak'ta polis ve askerleri şehit eden PKK/YPS üyesi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan da etkisiz hale getirilenler arasında yer aldı.