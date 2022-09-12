Tunç Soyer’in hadsiz sözlerine CHP’li İBB’den destek! Tarık Balyalı'dan ucuz şov

CHP son zamanlarda Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden siyasi alan kazanma girişiminde bulunup toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün yıldönümünde Osmanlı'nın aziz hatırasına hakaret ettikten sonra hadsizlikte vites yükseltti. Soyer bu kez de Sultan Vahdettin'i hedef alarak 'hain' ifadesini kullandı. Tunç Soyer'in seviyesizliğine CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinden destek gecikmedi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ciğer patlarcasına bağırıp, ucuz ve seviyesiz bir şova soyunarak "Vahdettin bizim için bir haindir. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız" dedi.