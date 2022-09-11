Son dakika: Emniyet ve jandarmadan 81 ilde operasyon!

Ülke genelinde 11.897 kara ve 2'si hava aracı olmak üzere toplam 11.899 ekip, 133 dedektör köpek ve 39.174 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 631 aranan şahıs yakalandı, 17 şahıs gözaltına alındı. 52 şahsa fuhuştan, 297 şahsa dilencilikten, 34 şahsa mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 275 şahsa diğer kabahatlerden (çevreyi rahatsız etme, emre aykırı davranış vb.) olmak üzere toplam 658 şahsa idari işlem yapıldı. 14'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 137 şahsa adli işlem yapıldı.

Uygulamada 114.183 araç kontrol edildi, 2.900 araca idari para cezası uygulandı, 613 araç trafikten men edildi, 14 aranan araç yakalandı.

Uygulamada 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 9 adet kesici/delici alet, 1 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 7.215 paket kaçak sigara, 3 adet gümrük kaçağı telefon, 38 litre kaçak içki ve 2.127 adet kaçak emtia ele geçirildi.