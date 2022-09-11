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    • 11.09.2022 15:01
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    • 11.09.2022 15:11
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    Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!

    Adana’da şoke eden bir olay yaşandı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı olan ve seçimlerden hemen sonra işçi olarak çalıştığı hafriyat alanın sorumluluğuna getirilen Ali Karan, yolun karşına geçmek isteyen Hakan Erdoğan’a çarptı. Vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Karan olay yerinden kaçtı.

    Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!

    Adana'da bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hakan Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu ortaya çıktı. Karalar'ın seçim sonrası başkan koltuğuna oturur oturmaz Ulaşım A.Ş.'nin bünyesindeki hafriyat alanı sorumluluğuna getirdiği ve ilkokul mezunu olduğu iddia edilen Ali Karan, polis tarafından yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

    DURUP YARDIM ETMEK YERİNE KAÇTI
    Sabah'ta yer alan habere göre, Ölümlü kaza 7 Eylül gecesi merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Erdoğan'a plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Arkasında dahi bakmayan kimliği belirsiz sürücü olay yerinden süratle kaçıp kayıplara karışırken yaralanan Hakan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan sürücü bulmak için harekete geçti.

    ALKOLLÜ OLUP OLMADIĞI…
    Polis yaptığı araştırma sonucunda Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu belirlendi ve gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınması, kaza sırasında alkollü olup olmadığının belgelenmesinin önüne geçti. Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen Karan tutuklandı.

        ÇIKIŞ LİSTESİ HAZIRLIYORDU
        Belediyede daha önce hafriyat alanında işçi olarak çalışan Ali Karan, Başkan Karalar'ın seçimi kazanmasının ardından hafriyat işlerinden sorumlu alarak atandı.

        Ali Karan'ın birimde çıkışı verilecek işçilerin listesini hazırladığı, bununla da kalmayıp, Ulaşım A.Ş.'de yapılan toplantılara katılarak işçi çıkışların da bile söz sahibi olduğu ileri sürülmüştü. Başkan Karalar'ın, bu konuda kendisine gelen şikayetlere "Benim ailem kırmızı çizgimdir" diyerek kulaklarını tıkamıştı.
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        Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!
        Haberler Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!
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