Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!

Adana'da bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hakan Erdoğan'ın ölümüne neden olan sürücünün, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı Ali Karan olduğu ortaya çıktı. Karalar'ın seçim sonrası başkan koltuğuna oturur oturmaz Ulaşım A.Ş.'nin bünyesindeki hafriyat alanı sorumluluğuna getirdiği ve ilkokul mezunu olduğu iddia edilen Ali Karan, polis tarafından yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.