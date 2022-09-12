Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, toplu taşıma, İSPARK ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül itibariyle başlıyor. Bu sebeple otobüs, vapur, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaştırma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 12 Eylül yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
12 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Pazartesi günü servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı açıklandı. Okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.
12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ TRAFİK İÇİN ALINAN ÖNEMLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sağlıklı şekilde başlaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları toplantılarda aldıkları önlemleri anlattı.