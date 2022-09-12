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    • Haberler
    • 12.09.2022 09:50
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    • 12.09.2022 09:50
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    Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, toplu taşıma, İSPARK ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

    Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, 12 Eylül Pazartesi otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Yarın İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, toplu taşıma ücretsiz mi? İşte emrak edilenler!

    takvim.com.tr
    12 Eylül Pazartesi otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül itibariyle başlıyor. Bu sebeple otobüs, vapur, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaştırma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 12 Eylül yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    12 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Pazartesi günü servislerin İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı açıklandı. Okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.

    12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ TRAFİK İÇİN ALINAN ÖNEMLER

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sağlıklı şekilde başlaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları toplantılarda aldıkları önlemleri anlattı.

        -Şantiye ve yol çalışmaları trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılmayacak, geceye kaydırılacak.

        -Okul servis araçlarının öğrenci indirme-bindirme ve paklanma sırasında okul bahçelerini kullanımı için gerekli kolaylık sağlanacak.

        -Okullara bilgilendirme yapılarak okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri Rehber Personel ve Öğretmenlerden oluşan 'Okul Geçidi Görevlileri' kontrolünde gerçekleşecek.

        -Trafik Güvenliği açısından önem arz eden okullarda Trafik Jandarması ekipleri görev yapacak.

        -2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nde okullarda ve trafik eğitim parklarında öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

        -Sinyal direklerine 1 hafta süreli 'Ben duyarlı sürücüyüm' levhasının asılması sağlanacak.

        -Eğitim-öğretim dönemi başlangıcından önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin (özellikle okul çevrelerinde yaya geçitlerinde yatay-dikey işaretleri) onarımı tamamlanacak, premark (yatay işaretleme) uygulamaları bitirilecek.

        -Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek.

        -İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Belediye Ekipleri ile ortak yapılacak çalışmalar kapsamında, 2022-2023 öğretim yılında 92 ekipten oluşan 217 zabıta personeli aktif olarak okullarda görevli olacak.

        -Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması için gerekli birimler bilgilendirilip önlemler alınacak.

        -Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.
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        Haberler Haberler Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, toplu taşıma, İSPARK ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?
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