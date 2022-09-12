Bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, toplu taşıma, İSPARK ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül itibariyle başlıyor. Bu sebeple otobüs, vapur, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaştırma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 12 Eylül yarın otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İETT, otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!