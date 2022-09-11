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    • 11.09.2022 11:13
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    • 11.09.2022 11:13
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    Tekirdağ Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın!

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ikinci el  eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

    İkinci el eşya deposunda yangın!

    Yangın, Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. 4 katlı binanın giriş katında bulunan depodan çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, itfaiye ekipleri kapalı olan deponun demir kapısını levye ile kırdı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, deponun diğer kısmına oradan da birinci kata sıçradı.

    İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangında depo kullanılamaz hale geldi. Geçen yıl da yangın çıktığı belirtilen iş yerinın sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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