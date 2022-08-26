PKK’dan kaçan terörist Yunanistan’ın Lavrion kampını doğruladı: Sevk karargahı

Yunanistan'da PKK'lıların kaldığı Lavrion kampıyla ilgili itiraflar, hem kampın varlığını sürekli inkar eden Yunanların, hem de AB'nin maskesini düşürdü. Kampın aktif olarak kullanıldığı, 10 gün önce PKK/KCK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Rojhat Amed" kod adlı S.D.'nin verdiği ifadelerle ortaya konuldu. Terör yuvasının faaliyetleri, "mülteci kampı" adı altında gizleniyor. Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, kampla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.