Son dakika: Pençe-Kilit'ten acı haber! 3 askerimiz şehit düştü





OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" sözleri kullanıldı.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.