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    • 11.09.2022 20:10
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    Son dakika: Pençe-Kilit'ten acı haber! 3 askerimiz şehit düştü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Pençe-Kilit’ten acı haber! 3 askerimiz şehit düştü

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu, 3 asker yaralandı.



    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit oldu.



    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
    Yaralı askerler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



        OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" sözleri kullanıldı.

        Bölgede operasyonlar devam ediyor.



        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit olan kahraman vatan evlatları için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakan Koca, paylaşımında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde çıkan çatışmada üç kahraman evladımız şehit düştü. Yaralı üç askerimizse tedavi altında. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimiz için bir an önce şifa ümit ediyoruz. Mehmetçik, iki cihanda gururumuz" ifadelerini kullandı.


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