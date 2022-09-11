Son dakika: Pençe-Kilit'ten acı haber! 3 askerimiz şehit düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit oldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralı askerler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.