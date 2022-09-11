Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine "kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin" üzerinden 42 yıl geçtiğini anımsattı.

Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi veren milletimiz 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar ihanetin her türlüsünü görmüş, büyük acılar yaşamış, 15 Temmuz'da tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanları destansı bir direnişle yenilgiye uğratmıştır. 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız."

Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.