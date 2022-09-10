Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.09.2022 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2022 10:31
    ABONE OL

    Bakan Soylu'ya hakaret eden Canan Kaftancıoğlu'na para cezası

    Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Canan Kaftancıoğlu 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hakim, Kaftancıoğlu hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal olarak yer olmadığına hükmetti.

    Bakan Soylu’ya yönelik hakaret cezasız kalmadı

    Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı gerekçesiyle 10 bin 620 lira adli para cezası verildi.

    ALANEN HAKARET SUÇU İŞLENDİ
    Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ile davalı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Taylan Özgür Kırmızı katıldı.

    Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, mütalaasında Kaftancıoğlu'nun, paylaşımında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçunun gerçekleştiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

    HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER DEVAM EDİYOR
    Soylu'nun avukatı Kızılca, Kaftancıoğlu'nun, 24 Mayıs 2021'de bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Bakan Soylu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın, TCK'nin 125. maddesi gereğince 'hakaret suçu'nu içerdiğini dile getirdi.

    Kızılca, Kaftancıoğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi ve sanık avukatının suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmemesini ve Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.

    'KARŞILIKLI HAKARET' SAVUNMASI
    Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Kırmızı da Bakan Soylu'nun katıldığı programda müvekkilinin terör örgütü DHKP-C ile iltisaklı olduğuna dair isnatta bulunduğunu, Kaftancıoğlu'nun da televizyon programı devam ederken yaptığı paylaşımın TCK'nin 129. maddesi gereğince 'karşılıklı hakaret' olarak değerlendirilmesi ve müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

        10 BİN 620 LİRA PARA CEZASI
        Hakim, beyanları dinledikten sonra hükmünü açıkladı.

        Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun sabit görüldüğünü belirten Hakim, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman, suç konusunun önem ve değerini göz önünde bulundurarak Kaftancıoğlu'nu, hakaret suçundan 354 gün karşılığında 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı.

        HÜKMÜN GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA HÜKMEDİLDİ
        Hakim, daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaatin oluşmaması ve şartları oluşmadığından Kaftancıoğlu hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal olarak yer olmadığına hükmetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        “İmamoğlu istifa” sesleri
        Haberler Güncel Bakan Soylu'ya hakaret eden Canan Kaftancıoğlu'na para cezası
            SON DAKİKA