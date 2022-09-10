'KARŞILIKLI HAKARET' SAVUNMASI

Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Kırmızı da Bakan Soylu'nun katıldığı programda müvekkilinin terör örgütü DHKP-C ile iltisaklı olduğuna dair isnatta bulunduğunu, Kaftancıoğlu'nun da televizyon programı devam ederken yaptığı paylaşımın TCK'nin 129. maddesi gereğince 'karşılıklı hakaret' olarak değerlendirilmesi ve müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.