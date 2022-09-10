Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan CHP'nin 'bakanlık' vaadine ve Tunç Soyer'in hadsiz söylemlerine sert tepki

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ardından Yozgat Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katılan Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu...
TUNÇ SOYER'E "OSMANLI" TEPKİSİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, sözlerine tepki gösteren Bozdağ, "Ecdadımıza saygısızlık yapan, onlara hakaret eden bir dil kullanıyor ve İzmir'i işgal eden, ülkemizin önemli bir kısmını işgal eden 'Yunan mezalimi' diye kayıtlara geçen, nice zulme imza atan Yunan'a dair tek bir cümle dahi kurmuyor. Ben buradan sormak istiyorum Aziz Türk milleti, ecdadı ile kavgalı bir millet mi? Bizim ecdadımız, Cumhuriyet dönemi de bizim ecdadımızdır, Osmanlı da bizim ecdadımızdır, Selçuklu da bizim ecdadımızdır. Bizim ecdadımızın tarihte geriye gidişini, biz ne kadar gittiğini, tarih kitapları bile tam yazamıyor. Bilinen tarihe baktığınızda ordumuzun 2 bin 200 sene gibi uzun bir kuruluş dönemini kutlayan bir Türkiye var. Eğer biz, sadece dün meydana geldiysek, binlerce yıllık ordumuzun kuruluşunu niye kutluyoruz? Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yılını kutladık. Madem biz dün yoktuk, ecdadımız yoktur niye 951'inci yılını kutluyoruz" diye konuştu.
"METROBÜS KAZASI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Bozdağ, İstanbul'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin "Pek çok vatandaşımız maalesef yaralandı. Öncelikle kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her birerine Rabbimden acil şifalar diliyorum. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kazayla ilgili gerekli adli soruşturmayı başlattı ve soruşturma devam ediyor. Konunun hem idari hem de adli yönden incelemesi devam etmektedir. Bu incelemeler sonucunda da ortaya çıkan sonuca göre elbette gereği neyse o da takdir edilecektir. Bundan da şüphemiz yoktur. Dileğimiz bir daha böyle kazaların İstanbul'umuzda da ülkemizin hiçbir yerinde de olmaması, herhangi bir vatandaşımızın da burnunun kanamaması. Bütün yaralı kardeşlerimize rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi..