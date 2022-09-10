Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan CHP'nin 'bakanlık' vaadine ve Tunç Soyer'in hadsiz söylemlerine sert tepki





"KAVGAYA HAZIR VAZİYETTE POZİSYON ALMIŞLAR"

6'lı masaya sert eleştirilerini sürdüren Bozdağ, "Masayı icat edenler onlar. Masada oturan onlar, boş boş konuşan onlar, 'masada ne halt ediyorsunuz' diye biri sorduğunda da kıyameti koparan yine onlar. Sormak lazım değil mi? Ne yapıyorsunuz masada siz? Cumhurbaşkanı adayını konuşuyorsun. Açıklayın o zaman veya başka bir şey söylüyorsunuz. Açıklayın o zaman veya ne düşünüyorsanız bu millete açıklayın. Milletten gizlediğiniz sakladığınız bir şey varsa onu da bu aziz millete söyleyin. Söyledikleri de yok. Cumhurbaşkanı adayları kim? Bulmaca gibi arayın bulun. Şu da olur, bu da olur, o da olur. Onda mı, şunda mı, bunda mı? Adeta bulmacaya döndü. Bulan var mı? Yok. Bilen var mı? Yok. Niye gizliyorsunuz, yıpranır diye mi? Yoksa başka başka hesapları mı var? Onu da bilemiyorum. Ama benim bildiğim bu fotoğraf koalisyon ortaklarının fotoğrafıdır. Kriz dönemlerinin fotoğrafıdır. Kaos dönemlerinin fotoğrafıdır. Kriz ve koalisyon dönemlerinde, ortaklar sorununu çözemeyince bir araya gelir, otururlar otururlar, konuşurlar. Sonra dağılır giderler. Bunlar da onu hatırlatıyor. Zaten Türkiye'ye 2023'te 7'li bir koalisyonu vaat ediyorlar. Şimdiden genel başkanlar, cumhurbaşkanı neyi yapacak, neyi yapmayacak, hangi yetkilerini kullanacak, hangilerini devredecek? Kime ne kadar bakanlık ne kadar bürokraside tevzih yapılacak? Bunu konuşuyorlar. Şimdiden kerameti kendinden menkul, milleti yok sayıp, sandığı yok sayıp adeta seçim kazanmış gibi beyefendiler oturmuşlar. Cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl tırpanlayacağız? Bakanlıkları nasıl taksim edeceğiz? Bürokratları nasıl dağıtacağız? Bunun hesabını yapıyorlar. Yahu bunlar daha şimdiden yumruklarını sıkmış, birbiriyle kavgaya hazır vaziyette pozisyon almış durumdalar" dedi.

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