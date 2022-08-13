Takoz siyasetine en güzel cevap! İstanbul Havalimanı'ndan ekonomiye 117 milyar avroluk katkı

Muhalefetin takoz siyasetinin alamet-i farikalarından karalama kampanyaları her seferinde ters tepiyor. Yapım aşamasında ve sonrasında fondaş medyanın hedefinde olan İstanbul Havalimanı kırdığı rekorlar ve aldığı ödüllerle başarısını tekrar tekrar kanıtlıyor.
117 MİLYAR AVRO TÜRKİYE'YE KAZANÇ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı.
Yatırım tutarı 10,25 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'nın 'devletin kasasından para çıkmadan' yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar avro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar avro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.
İSTİHDAMA ETKİSİ 972 BİN OLDU
Karaismailoğlu'nun paylaşımında yer alan infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23,75 milyar avro, üretime 51,3 milyar avro, ihracata 4,2 milyar avro, vergiye 1,23 milyar avro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu.