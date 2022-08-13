Takoz siyasetine en güzel cevap! İstanbul Havalimanı'ndan ekonomiye 117 milyar avroluk katkı

Yatırım tutarı 10,25 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'nın 'devletin kasasından para çıkmadan' yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar avro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar avro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.