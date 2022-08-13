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    • Ekonomi
    • 13.08.2022 13:38
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    • 13.08.2022 13:56
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    Takoz siyasetine en güzel cevap! İstanbul Havalimanı'ndan ekonomiye 117 milyar avroluk katkı

    Yönetimini üstlendiği belediyelerde vatandaşa hizmet yerine algı ve reklama oynayan muhalefet, hizmet için açılan dev eserleri karalamak, yapım aşamasındakileri engellemek için adeta fırsat kovalıyor. Muhalefetin takoz siyasetine karşın hizmete alınan eserler, rakamlarla kendilerini kanıtlıyor. Bu eserlerden biri de İstanbul Havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından bu yana ekonomiye 80,7 milyar avroluk katkı yaptığını belirterek, "Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." ifadesini kullandı.

    İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye ekonomisine dev katkı

    Muhalefetin takoz siyasetinin alamet-i farikalarından karalama kampanyaları her seferinde ters tepiyor. Yapım aşamasında ve sonrasında fondaş medyanın hedefinde olan İstanbul Havalimanı kırdığı rekorlar ve aldığı ödüllerle başarısını tekrar tekrar kanıtlıyor.

    117 MİLYAR AVRO TÜRKİYE'YE KAZANÇ
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı.

    Yatırım tutarı 10,25 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'nın 'devletin kasasından para çıkmadan' yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar avro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar avro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.

    İSTİHDAMA ETKİSİ 972 BİN OLDU
    Karaismailoğlu'nun paylaşımında yer alan infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23,75 milyar avro, üretime 51,3 milyar avro, ihracata 4,2 milyar avro, vergiye 1,23 milyar avro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu.

        MUHALEFETİN ÇIRPINIŞLARI: KAPATACAĞIZ
        Dünyanın ve Avrupa'nın en çok trafik alan birkaç havalimanından olan İstanbul Havalimanı'na uluslararası arenada takdiler bakılırken, muhalefet kapasite yetersizliği nedeniyle kapatılan Atatürk Havalimanı rüyası görmeye devam ediyor.

        25 ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşende , Avrupa'nın zirvesinde yer alan söz konusu havalimanını sosyal medya paylaşımıyla hedef almıştı. Pekşen şunu yazdı: İktidara geldiğimizde ilk imza, 3'üncü Havalimanı'nı Kargo Havalimanı'na çevirmesi ve Atatürk Havalimanı'nın onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır.

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        Haberler Ekonomi Takoz siyasetine en güzel cevap! İstanbul Havalimanı'ndan ekonomiye 117 milyar avroluk katkı
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