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    • 09.09.2022 17:03
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    Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ'cü teknede yakalandı

    Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Muğla'da yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

    17 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

    Fethiye'de dün saat 09.30 sıralarında, İblis Burnu açıklarındaki 'Maşallah' isimli yelkenli teknede FETÖ üyeleri olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

    17 FETÖ'CÜ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
    Ekipler, 17 FETÖ şüphelisi ile 5 çocuk ve 1 göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişiyi yakalayıp, karaya çıkardı.

    Çocukları ile kaçmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Eski emniyet müdürü, avukat, öğretmen, polis memuru ve askeri personelin de aralarında bulunduğu 17 kişinin FETÖ/PDY üyesi suçlamasıyla yargılamalarının sürdüğü bildirildi.

        FETÖ şüphelileri ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Haberler Güncel Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ'cü teknede yakalandı
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