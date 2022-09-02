SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ndan önemli açıklamalar: İstanbul 2023 seçimlerinin lokomotifi olacak! 6'lı masanın 8. ortağı FETÖ





"ULAŞMAMIZ GEREKEN NOKTANIN GERİSİNDE BIRAKILDIK"

Bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Özgürlüğümüzü tekrar kazandık. Yeni devletimizi kurduk. Siyasi ekonomik askeri sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehbalarında akamete uğradık. Bu ülkeye artık vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden daha zordur.

"SIKINTILARI ÇÖZECEK BİRİKİME SAHİBİZ"

Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en yüksek ligine yükseldi. Şimdi bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. Milletimizde paylaştığımız her vizyon, bu amaca yöneliktir. AK Parti dünün ve bugünün değil yarının da partisidir. Ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu sıkıntıları çözecek birikime, dirayete, programa, kararlılığa yine biz sahibiz.