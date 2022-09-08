FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi: "Cezada indirim yapılmasın!"

FETÖ'NÜN BEYİN TAKIMINDAKİ ORHAN İNANDI'DAN ŞOK İTİRAFLAR! | VİDEO İZLE

CEZADA İNDİRİM YAPILMASIN

Sanık savunmaları, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamındaki delillere de dikkat çeken savcı, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve cezada takdir indirimi yapılmamasını talep etti.