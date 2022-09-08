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    • 08.09.2022 18:25
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    FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi: "Cezada indirim yapılmasın!"

    Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 22,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve cezada takdir indirimi yapılmamasını talep etti. Duruşmaya kolundan ameliyat olan İnandı katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ’cü İnandı’ya 22,5 yıl hapis talebi!

    MİT'in operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

    İNANDI DURUŞMAYA KATILMADI
    Duruşmaya kolundan ameliyat olan İnandı katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı İnandı'nın mazeretini kabul ederken, mütalaasını sunması için duruşma savcısına söz verdi.


    Savcı, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetici kadrosu içinde yer aldığını, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren konumda olduğunu belirterek, üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediğini bildirdi.

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        CEZADA İNDİRİM YAPILMASIN
        Sanık savunmaları, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamındaki delillere de dikkat çeken savcı, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve cezada takdir indirimi yapılmamasını talep etti.


        Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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