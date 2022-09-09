Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2022 17:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2022 17:35
    ABONE OL

    Bilim kongresinde harita provokasyonu! ABD'den gelen profesöre tepki yağdı

    Son dakika haberi! İstanbul'da bir kongrede, Amerika'da çalışan bir psikiyatri uzmanı paylaştığı harita ile büyük bir skandala imza attı. Çünkü o haritada Türkiye'nin en doğusundaki iller, Ermenistan'ın sınırları içerisinde gösterildi. Katılımcıların tepki gösterdiği o skandal sonrası Amerikalı provokatör profesför sahneden inmek zorunda kaldı.

    takvim.com.tr
    Bilim kongresinde harita provokasyonu!

    Amerika'da görev yapan Pskiyatır Edward Shalts, sunumu sırasında paylaştığı haritayla, Türkiye topraklarını Ermenistan sınırları içinde gösterdi.

    BİLİM KONGRESİNDE HARİTA PROVOKASYONU | VİDEO İZLE



    KONGREDE SKANDAL HARİTA
    100 yıl önce Türkiye'nin sınırlarını kendi menfaatlerine göre çizmeye çalışan zihniyet, bu kez istanbul'da, dünya homeopati kongresinde ortaya çıktı.

    TÜRKİYE TOPRAKLARINI ERMENİSTAN SINIRLARI İÇİNDE GÖSTERDİ
    Kongreye bir çok ülkeden tıp insanları katıldı. Skandal, kongrenin ilk gününde yaşandı. Shalts, sunumu sırasında paylaştığı haritayla, Türkiye topraklarını Ermenistan sınırları içinde gösterdi.

    SKANDAL SONRASI "ÜZGÜNÜM" DEDİ
    Türk doktorların ve eczacıların tepkisi üzerine psikiyatır "Paylaşımım için üzgünüm" ifadelerini kullandı ve konuşmasına devam etti.



        SAHNEDEN İNDİRDİLER
        Gelen tepkiler üzerine doktor sahneden inmek zorunda kaldı. Kongrede başka bir sunum da yapamadı. Organizasyonu düzenleyen yetkililer ise bu haritadan haberlerinin olmadığını söyledi.



        TÜRK VATANDAŞLARI O ANLARI A HABER'E ANLATTILAR
        A Haber mikrofonuna konuşan Türk vatandaşları, "Önce 11 eylül olaylarını anlattı. Sonra haritayı paylaştı. Tepki gösterdik." dedi. Öte yandan "Biz tekrar özür dilemesi gerektiğini ve haritayı kaldırması gerektiğini söyledik. Ama devam etti." ifadelerini kullandı.


        TÜRKİYE'DEN ERİŞİM YASAĞI
        Öte yandan Amerika'da görev yapan Pskiyatır Edward Shalts'ın kendi sitesine Türkiye'den erişim yasağı getirdiği ortaya çıktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeşlerim
        Haberler Güncel Bilim kongresinde harita provokasyonu! ABD'den gelen profesöre tepki yağdı
            SON DAKİKA