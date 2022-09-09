Bilim kongresinde harita provokasyonu! ABD'den gelen profesöre tepki yağdı

Amerika'da görev yapan Pskiyatır Edward Shalts, sunumu sırasında paylaştığı haritayla, Türkiye topraklarını Ermenistan sınırları içinde gösterdi.
BİLİM KONGRESİNDE HARİTA PROVOKASYONU | VİDEO İZLE
KONGREDE SKANDAL HARİTA
100 yıl önce Türkiye'nin sınırlarını kendi menfaatlerine göre çizmeye çalışan zihniyet, bu kez istanbul'da, dünya homeopati kongresinde ortaya çıktı.
TÜRKİYE TOPRAKLARINI ERMENİSTAN SINIRLARI İÇİNDE GÖSTERDİ
Kongreye bir çok ülkeden tıp insanları katıldı. Skandal, kongrenin ilk gününde yaşandı. Shalts, sunumu sırasında paylaştığı haritayla, Türkiye topraklarını Ermenistan sınırları içinde gösterdi.
SKANDAL SONRASI "ÜZGÜNÜM" DEDİ
Türk doktorların ve eczacıların tepkisi üzerine psikiyatır "Paylaşımım için üzgünüm" ifadelerini kullandı ve konuşmasına devam etti.