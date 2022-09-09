Bilim kongresinde harita provokasyonu! ABD'den gelen profesöre tepki yağdı





TÜRK VATANDAŞLARI O ANLARI A HABER'E ANLATTILAR

A Haber mikrofonuna konuşan Türk vatandaşları, "Önce 11 eylül olaylarını anlattı. Sonra haritayı paylaştı. Tepki gösterdik." dedi. Öte yandan "Biz tekrar özür dilemesi gerektiğini ve haritayı kaldırması gerektiğini söyledik. Ama devam etti." ifadelerini kullandı.