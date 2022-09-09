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    • 09.09.2022 12:20
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    • 09.09.2022 12:24
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    49 kalemde yeni destek paketi yolda: Müjdeyi Başkan Erdoğan verecek

    Dünya enerji krizi ve neden olduğu yüksek enflasyonla mücadele ederken, sıkıntıyı güçlü şekilde hisseden Avrupa ülkeleri vatandaşlarına tasarruf tedbirleri öneriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, savaşan taraflarla diyalogunu sürdürerek krizin etkisinden kurtulmayı başardı. Küresel etkilerinin vatandaşa yansımaması için tedbirler alan hükümet 6 ana başlık ve 49 kalemde yaptığı sosyal yardımların kapsamı genişletilme, destek miktarı artırma kararı aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunulacak yeni paketin detaylarını Başkan Erdoğan açıklayacak.

    49 kalemde yeni destek paketi yolda

    Küresel ölçekte güçlenerek devam eden enerji krizi ve enflasyon Avrupa'yı derinden sarsıyor. Türkiye, süreçten vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için tedbirlerini almaya devam ediyor. Yeni desteklerle ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından paketin ekimde kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

    49 KALEMDE SOSYAL DESTEK PAKETİ
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

    Bu kapsamda "aile", "engelli-yaşlı", "barınma-gıda", "sağlık", "eğitim" ve "proje destekleri" olmak üzere 6 ana başlıkta, ihtiyaç sahiplerine destekler sağlanıyor.

    Hükümetin doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, afet-acil durum yardımları, Sosyal Ekonomik Destek (SED), gıda ve barınma yardımı, aşevleri, doğal gaz ve elektrik tüketim desteği, yaşlı ve engelli aylığı, kronik hastalık yardımı, şartlı eğitim yardımı ve anaokulu yardımının da aralarında olduğu yaklaşık 49 kalemde sosyal destek paketleri bulunuyor.

    DOĞUM YARDIMINDA 600 LİRA
    Örneğin "aile" başlığı altında verilen doğum yardımı kapsamında gerekli şartları taşıyanlara birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira ödeniyor.

    ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN DESTEK
    "Barınma-Gıda" başlığı altında 230 lira sosyal uyum yardımı, "eğitim" başlığı altında ilköğretimdeki erkek öğrencilere aylık 90, kız öğrencilere aylık 100 lira, ortaöğretimde erkek öğrencilere aylık 130 lira, kız öğrencilere aylık 150 lira şartlı eğitim yardımı yapılıyor.

    ELEKTRİK FATURALARI İÇİN NAKDİ YARDIM
    Barınma-gıda başlığı altında ihtiyaç sahibi ailelere verilen elektrik tüketim desteği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanıyor.

        Engelli-yaşlı başlığı altında verilen yardımlar kapsamında ise 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 1536 lira yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelliler için 1226 lira, yüzde 70 ve üzeri engelliler için de 1840 lira engelli aylığı yardımı ödeniyor.

        YENİ SOSYAL DESTEK UYGULAMALARI EKLENECEK
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, enerjiden eğitime, doğal gaz desteğinden elektrik tüketim desteğine kadar birçok alandaki sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesi ve yardım miktarlarının yükseltilmesi yönünde çalışma yürütüyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği sosyal destek paketi ile hem mevcut uygulamaların yelpazesi genişletilecek hem de yeni sosyal destek uygulamaları eklenecek.

        AİLE DESTEK PROGRAMI'NDA SAYI ARTIRILACAK
        Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler, Temmuz 2022-Temmuz 2023 döneminde hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre farklı yardım tutarlarıyla aylık periyotta destekleniyor.

        450 ile 600 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 10 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı'ndan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.

        1,3 MİLYAR LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
        Program kapsamında bugüne kadar 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira, geçtiğimiz günlerdeki ikinci etapta 882,7 milyon lira ödeme yapıldı. Böyle Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

            Hazırlanan yeni sosyal yardım paketi ile çocuklara yönelik eğitim yardımına, çocuğu olan hanelere nakit yardımı gibi başlıkların da eklenmesi planlanıyor.

            BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN DUYURULACAK
            İki bakanlıkça yürütülen çalışmalar sonunda ortaya çıkacak taslak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunulacak.

            Kabinede yapılacak değerlendirmeler sonucunda sosyal yardımlarla ilgili tablo güncellenecek. Yeni uygulamalar ve kapsama dahil edilenleri içeren çalışmanın detaylarının ekim ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor.

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