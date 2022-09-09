49 kalemde yeni destek paketi yolda: Müjdeyi Başkan Erdoğan verecek

Küresel ölçekte güçlenerek devam eden enerji krizi ve enflasyon Avrupa'yı derinden sarsıyor. Türkiye, süreçten vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için tedbirlerini almaya devam ediyor. Yeni desteklerle ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından paketin ekimde kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.
49 KALEMDE SOSYAL DESTEK PAKETİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde çalışmalar yürütüyor.
Bu kapsamda "aile", "engelli-yaşlı", "barınma-gıda", "sağlık", "eğitim" ve "proje destekleri" olmak üzere 6 ana başlıkta, ihtiyaç sahiplerine destekler sağlanıyor.
Hükümetin doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, afet-acil durum yardımları, Sosyal Ekonomik Destek (SED), gıda ve barınma yardımı, aşevleri, doğal gaz ve elektrik tüketim desteği, yaşlı ve engelli aylığı, kronik hastalık yardımı, şartlı eğitim yardımı ve anaokulu yardımının da aralarında olduğu yaklaşık 49 kalemde sosyal destek paketleri bulunuyor.
DOĞUM YARDIMINDA 600 LİRA
Örneğin "aile" başlığı altında verilen doğum yardımı kapsamında gerekli şartları taşıyanlara birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira ödeniyor.
ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN DESTEK
"Barınma-Gıda" başlığı altında 230 lira sosyal uyum yardımı, "eğitim" başlığı altında ilköğretimdeki erkek öğrencilere aylık 90, kız öğrencilere aylık 100 lira, ortaöğretimde erkek öğrencilere aylık 130 lira, kız öğrencilere aylık 150 lira şartlı eğitim yardımı yapılıyor.
ELEKTRİK FATURALARI İÇİN NAKDİ YARDIM
Barınma-gıda başlığı altında ihtiyaç sahibi ailelere verilen elektrik tüketim desteği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanıyor.