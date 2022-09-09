49 kalemde yeni destek paketi yolda: Müjdeyi Başkan Erdoğan verecek

Küresel ölçekte güçlenerek devam eden enerji krizi ve enflasyon Avrupa'yı derinden sarsıyor. Türkiye, süreçten vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için tedbirlerini almaya devam ediyor. Yeni desteklerle ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından paketin ekimde kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

49 KALEMDE SOSYAL DESTEK PAKETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda "aile", "engelli-yaşlı", "barınma-gıda", "sağlık", "eğitim" ve "proje destekleri" olmak üzere 6 ana başlıkta, ihtiyaç sahiplerine destekler sağlanıyor.