Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 30 milyar liralık borç siliniyor: 5.5 milyon vatandaş 10 milyon dosya

Dar gelirli vatandaşların küresel krizin yansımaları olan enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmemesi için faturaların yüzde 80'ini sübvanse eden hükümet, yeni icra düzenlemesi ile 10 milyona yakın icra dosyasının da temizlenmesini sağlayacak.
DÜZENLEME KISA SÜRE İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.
10 MİLYON İCRA DOSYASI TASFİYE EDİLECEK
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.
İKİ AŞAMALI DESTEK PLANI
Destek paketi iki aşamalı olacak. Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak.