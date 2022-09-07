Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 30 milyar liralık borç siliniyor: 5.5 milyon vatandaş 10 milyon dosya

Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Sabah'ta yer alan habere göre, düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.