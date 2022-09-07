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    • Ekonomi
    • 07.09.2022 06:59
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    • 07.09.2022 07:02
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    Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 30 milyar liralık borç siliniyor: 5.5 milyon vatandaş 10 milyon dosya

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçiriliyor. Ekimde Meclis’e gelmesi planlanan yeni düzenleme ile icra takibine konu 10 milyon dosya temizlenecek. 5.5 milyon vatandaş 30 milyar liraya yakın borç yükünden kurtulacak.

    30 milyar liralık borç siliniyor

    Dar gelirli vatandaşların küresel krizin yansımaları olan enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmemesi için faturaların yüzde 80'ini sübvanse eden hükümet, yeni icra düzenlemesi ile 10 milyona yakın icra dosyasının da temizlenmesini sağlayacak.



    DÜZENLEME KISA SÜRE İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.

    10 MİLYON İCRA DOSYASI TASFİYE EDİLECEK
    Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

    İKİ AŞAMALI DESTEK PLANI
    Destek paketi iki aşamalı olacak. Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak.

        Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

        Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Sabah'ta yer alan habere göre, düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.

        YENİ DESTEK PAKETİ NASIL İŞLEYECEK
        SORU: Hangi tarihten önceki icra takipleri kapsamda olacak?
        CEVAP: 15 Ağustos 2022 öncesinde icra takibi başlatılan borçlar tasfiye edilecek



            SORU: Kapsama girmek için borç sınırı ne kadar?
            CEVAP: 2 bin lira ve altındaki borçları kapsıyor



            SORU: Her aile için bir tek icra dosyası mı tasfiye edilecek?
            CEVAP: Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olacak.



            SORU: Hangi borçlara ait dosyalar kapsamda?
            CEVAP: Elektik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar.

            SORU: Varlık yönetim şirketlerine (VYŞ) devredilen borçlarda üst sınır ne kadar?
            CEVAP: VYŞ'lere devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçları devlet üstlenecek.



                SORU: Düzenleme ne zaman yapılacak?
                CEVAP: Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

                SORU: Düzenleme ile ne kadarlık borç temizlenmiş olacak?
                CEVAP: Vatandaşlar 30 milyar liralık borç yükünden kurtulacak.

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                Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 30 milyar liralık borç siliniyor: 5.5 milyon vatandaş 10 milyon dosya
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