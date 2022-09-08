SON DAKİKA: Doğalgaz ve elektrik faturalarına destek artacak! Çocuklara nakit eğitim desteği

Hükümet sosyal yardım paketinin kapsamını genişletiyor. Birçok kalemde hem kapsam genişletilecek hem de yardım miktarı artırılacak. Halen konutlarda doğalgaz faturası için yapılan en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 TL'lik ödeme artırılacak.
216 liraya kadar verilen elektrik desteği de yükselecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı artacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Aile destek yardımı da artırılacak.
Sosyal yardım paketinin ayrıntılarının ekim ayındaki Kabine Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor.