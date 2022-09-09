Milyonlara destek müjdesi! 3 alanda 25 milyar TL: Gözler Ekim'e çevrildi

Hükümetin yeni dönem sosyal yardım paketi kapsamında enerji ve aile destek tutarları artırılacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak.
Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü. Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını Ekim ayında Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
AİLELERE ÖDEME
Mevcut durumda 450- 600 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere 12 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı tutarları ile bundan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.
Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı kapsamında da başvurular e-Devlet üzerinden devam ediyor. Yılda 2 kez yapılan ödemeler kapsamında hanelere 450- bin 150 lira arasında destek sağlanıyor. Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75, 3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100, 4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125, 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek veriliyor.