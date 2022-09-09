Milyonlara destek müjdesi! 3 alanda 25 milyar TL: Gözler Ekim'e çevrildi

Hükümetin yeni dönem sosyal yardım paketi kapsamında enerji ve aile destek tutarları artırılacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak.



Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü. Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını Ekim ayında Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.