Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aydın'da aracı ile motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücünün fotoğrafı davanın seyrini değiştirdi | Yaşam haberleri

    Aydın’da motosikletli gence çarparak öldüren otomobil sürücüsü Görkem Efekan’ın olay yerinde tek kolu alçılı bir fotoğrafı ortaya çıktı. Avukat, bu delil üzerine sanığın 12 yılla yargılanmasını talep etti. İşte sizler için derlediğimiz 8 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Görkemli delil!

    Kaza 20 Eylül 2021'de Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. 25 yaşındaki Görkem Efekan Culum kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü. Gözaltına alınan Culum serbest bırakıldı. Culum'un olay yerinde tesadüfen çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Ölen gencin ailesinin avukatı Varol Turbay'ın ulaştığı fotoğraf karesinde sürücünün tek kolu alçılı olarak araba kullandığı ortaya çıktı. Fotoğraf karesini delil olarak sunup, iddianameye itiraz eden avukat Turbay, sanığın 'basit taksirle' 6 yıla kadar değil, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. (Ceyhan TORLAK)



    AĞIR HIRSIZ!
    Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 kilogram ağırlığındaki klima motorunu tek başına kucaklayarak götüren kadın hırsız, iş yeri çalışanlarını şaşırttı. İki kişinin dahi taşımakta güçlük çektiğini belirten iş yeri çalışanları güvenlik kameralarındaki görüntülere inanamadıklarını söyledi.



    PİŞMAN DEĞİLİM!
    Nevşehir'in Ürgüp ilçesi'nde Dilaver Akçay (56), İbrahim Akyürek'in (26) kızına cep telefonundan mesajlar atarak taciz ettiğini dile getirdi. İkili otobüs durağında karşılaştı. Akçay, belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp, bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. Akçay, mahkemede, "Hiç pişman değilim" dedi.



        132 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 132 milyon lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 275'er bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 186'şar lira, 3 bilenler 139'ar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



        2.8 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 821 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 380'er, 4+1 bilenler 438'er, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



        'KİTLE'SEL OLAY
        Aksaray'da B.G. (17), 25 Ağustos'ta kabusu yaşadı. Halk otobüsünün çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Bu sırada karnında 7 kilo 800 gram ağırlığında kitleye rastlandı! Hemen ameliyata alındı. Anne Reyhan G, yaşadıkları şoku şöyle anlattı: En ufak bir belirtisi ya da şikayeti olmadı. Halk otobüsü şoförü iyi ki kızıma çarpmış diyorum. Sürekli 'İyi ki çarpmış' diye dua ediyorum. Kaza sonrası da şoförden davacı olmadık.



            SEVEN NE YAPMAZ!
            Antalya'da İbrahim Seven, 3 yıl önce 100 bin liraya 1947 model Amerikan yapımı otomobil aldı. 18 ayda 450 bin lira masraf yaptı! Aracı ilk günkü görünümüne kavuşturmayı başardı! 75 yaşındaki aracı almak için kimi 2 ev teklif etti kimi de 2 milyon lira para saydı! Hepsini reddeden araba sevdalısı "Aracı ABD'den Türkiye'ye ilk getireni araştırıyorum" ifadesini kullandı.



            GURURLU'YÜZ'
            Türk kızı, ABD'de başarıya kulaç attı. 26 yaşındaki yüzücü Bengisu Avcı Erdoğan, 5 yıl önce İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ne daldı. Kanalı, 11 saat 29 dakikada geçerek rekor kırdı! Şimdi de ABD'deki Santa Catalina Adası'ndan San Pedro Long Beach Sahili'ne kadar 34 kilometrelik mesafeyi 11 saat 59 dakikada geçmeyi başardı. Kanalı geçen ilk Türk kadını olarak tarih yazdı. Genç sporcu, başarısından elde ettiği geliri eğitime erişimi olmayan kız çocuklarına destek için bağışlayacak.



            TEHLİKE ALTINDA
            Kız Kulesi, onarıma alındı. Provokatörler "Kuleyi çalıyorlar" yalanını attı! Ancak tüm karalamaya rağmen restorasyon çalışmaları hızlandırıldı. Tarihi yapının zemini de bakıma alındı. Kulenin kurulu olduğu adanın deniz altındaki bölümü araştırıldı. Dalgaların ve dip akıntısı nedeniyle daha önce yapılan dolguların aşındığı saptandı. Kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı hatırlatıldı. Ada zemininin kayalarla güçlendirileceği açıklandı.



                AVRUPA RÜYASI
                Wall Street Journal (WSJ) doların euro karşısında değer kazanmasıyla ABD'lilerin Avrupa'dan ev satın almaya başladığını yazdı. ABD'li vatandaşların en çok Londra, Paris, Provenc, Toskana bölgesi, Como Gölü ve Lizbon'da ev aldığı açıklandı. Özellikle Paris'te ev fiyatlarının 500 bin dolar ile 3.5 milyon dolar arasında değiştiği hatırlatıldı. Eyfel Kulesi manzaralı evlerin bile, 3 milyon dolardan alıcı bulduğu ortaya çıktı.



                HAD'EBE'!
                Osmaniye'de Şevval Sarıgöz, Kadirli Devlet Hastanesi'nde doğumhaneye alındı. İddiaya göre doğumu 2 ebe ve hademe yaptırdı. Temizlikçi karnına baskı uyguladı. Ancak hareket edemeyen bebek, 8 gün yoğun bakımda kaldı. Doğum sırasında sinir hücrelerinin koptuğu saptandı. Sağ kolunun yüzde 90 sakat kalacağı vurgulandı.



                'KÖSE'Yİ DÖNEMEDİ!
                İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri bir yolcuyu takibe aldı. Söz konusu şahıs terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu. Üzerinden Hakan Çelik adına bir kimlik çıktı. Ancak yapılan araştırmada kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis, parmak izi kontrolü yaptırdı. Şahsın 'Dolandırıcılık', 'Sahte banka veya kredi kartı üretmek', 'Suç işlemek için örgüt kurma', 'Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapma' gibi 33 suç kaydı nedeniyle 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa Köse olduğu ortaya çıktı. Köse'nin sahte kimliğinin puntolarının farklı olması nedeniyle yakalandığına dikkat çekildi.

                KÖŞE BIÇAK ITIRAF
                Giresun'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Gökçek (21) hakim karşısına çıktı. Cinayeti itiraf etti. "Kendimi kaybettim hatırlamıyorum" dedi.

                KÖPEKLER ÖLDÜRDÜ
                Zonguldak Devrek'te yaşayan Hamide Demirin (79), evinin bahçesinde ölü bulundu. Talihsiz kadının, hapisteki oğlunun 7 köpeği tarafından parçalanarak öldürüldüğü belirlendi.

                KUZEN İNFAZI
                Antalya'da amcalarının pastanesinde çalışan 3 kuzenden 2'si, Ali Gönül'ü (22) az çalıştığı iddiasıyla şikayet etti. Bu nedenle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada Ali Gönül'ün kalbinden bıçakladığı kuzenlerinden Uğurcan Uğuz (19) ölürken, diğer kuzeni Yusuf Karataş (19) ağır yaralandı.
                Erdoğan ÖZTÜRK

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Önce paylaştı sonra fırça yiyince sildi: AK Parti önde...
                Haberler Yaşam Aydın'da aracı ile motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücünün fotoğrafı davanın seyrini değiştirdi | Yaşam haberleri
                    SON DAKİKA