Aydın'da aracı ile motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücünün fotoğrafı davanın seyrini değiştirdi | Yaşam haberleri





'KÖSE'Yİ DÖNEMEDİ!

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri bir yolcuyu takibe aldı. Söz konusu şahıs terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu. Üzerinden Hakan Çelik adına bir kimlik çıktı. Ancak yapılan araştırmada kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis, parmak izi kontrolü yaptırdı. Şahsın 'Dolandırıcılık', 'Sahte banka veya kredi kartı üretmek', 'Suç işlemek için örgüt kurma', 'Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapma' gibi 33 suç kaydı nedeniyle 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa Köse olduğu ortaya çıktı. Köse'nin sahte kimliğinin puntolarının farklı olması nedeniyle yakalandığına dikkat çekildi.



KÖŞE BIÇAK ITIRAF

Giresun'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Gökçek (21) hakim karşısına çıktı. Cinayeti itiraf etti. "Kendimi kaybettim hatırlamıyorum" dedi.



KÖPEKLER ÖLDÜRDÜ

Zonguldak Devrek'te yaşayan Hamide Demirin (79), evinin bahçesinde ölü bulundu. Talihsiz kadının, hapisteki oğlunun 7 köpeği tarafından parçalanarak öldürüldüğü belirlendi.



KUZEN İNFAZI

Antalya'da amcalarının pastanesinde çalışan 3 kuzenden 2'si, Ali Gönül'ü (22) az çalıştığı iddiasıyla şikayet etti. Bu nedenle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada Ali Gönül'ün kalbinden bıçakladığı kuzenlerinden Uğurcan Uğuz (19) ölürken, diğer kuzeni Yusuf Karataş (19) ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK

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