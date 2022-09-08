Aydın'da aracı ile motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücünün fotoğrafı davanın seyrini değiştirdi | Yaşam haberleri

Kaza 20 Eylül 2021'de Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. 25 yaşındaki Görkem Efekan Culum kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü. Gözaltına alınan Culum serbest bırakıldı. Culum'un olay yerinde tesadüfen çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Ölen gencin ailesinin avukatı Varol Turbay'ın ulaştığı fotoğraf karesinde sürücünün tek kolu alçılı olarak araba kullandığı ortaya çıktı. Fotoğraf karesini delil olarak sunup, iddianameye itiraz eden avukat Turbay, sanığın 'basit taksirle' 6 yıla kadar değil, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. (Ceyhan TORLAK)
PİŞMAN DEĞİLİM!
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi'nde Dilaver Akçay (56), İbrahim Akyürek'in (26) kızına cep telefonundan mesajlar atarak taciz ettiğini dile getirdi. İkili otobüs durağında karşılaştı. Akçay, belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp, bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. Akçay, mahkemede, "Hiç pişman değilim" dedi.